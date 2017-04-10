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До конца года в ЮКО отремонтируют 25 мостов

  • 10.04.2017 09:09
До конца года в ЮКО отремонтируют 25 мостов

В 2017 году в Южно-Казахстанской области ведется ремонт 16 мостов на автомобильных дорогах областного значения. Дополнительно на 9 мостах будет проведен капитальный ремонт, сообщает акимат области.

Южно-Казахстанская область10 Апреля , 09:21
«В течение текущего года на 25 мостах будут проведены строительно-ремонтные работы, которую сдадут в эксплуатацию. Общее количество мостов, которые пройдут капитальный ремонт в Байдибекском районе – 1, Мактааральском – 3, Отырарском – 1, Сарыагашском – 1 и Тулькубасском районах – 2 и городе Туркестане – 1», – говорится в сообщении.
Кроме того, если учитывать, что на сегодня разработаны соответствующие документы для проведения строительно-монтажных работ 22 мостов, то в ближайшее время значительно уменьшится количество мостов, требующих ремонта.
Такие предложения на днях были озвучены на внеочередной одиннадцатой сессии областного маслихата со стороны управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог и нашли поддержку среди избранников народа.
Наряду с этим, в Сарыагашском районе будет проведен средний ремонт дороги на вход в станцию Дарбаза – 1,2 км, на вход в зону отдыха «Әсел» Тюлькубасского района – 5,7 км, на вход в город Арысь – 8 км.
В Мактааральском районе также имеются дороги, требующие проведения соответствующих работ. На сегодняшний день начат средний ремонт на дорогах трех населенных пунктов – Жана дала, Иржар и Оркениет. Также будет проведен средний ремонт дороги Темирлановского шоссе.
Источник: strategy2050.kz

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