До конца года в ЮКО отремонтируют 25 мостов

Южно-Казахстанская область10 Апреля , 09:21

«В течение текущего года на 25 мостах будут проведены строительно-ремонтные работы, которую сдадут в эксплуатацию. Общее количество мостов, которые пройдут капитальный ремонт в Байдибекском районе – 1, Мактааральском – 3, Отырарском – 1, Сарыагашском – 1 и Тулькубасском районах – 2 и городе Туркестане – 1», – говорится в сообщении.

Кроме того, если учитывать, что на сегодня разработаны соответствующие документы для проведения строительно-монтажных работ 22 мостов, то в ближайшее время значительно уменьшится количество мостов, требующих ремонта.

Такие предложения на днях были озвучены на внеочередной одиннадцатой сессии областного маслихата со стороны управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог и нашли поддержку среди избранников народа.

Наряду с этим, в Сарыагашском районе будет проведен средний ремонт дороги на вход в станцию Дарбаза – 1,2 км, на вход в зону отдыха «Әсел» Тюлькубасского района – 5,7 км, на вход в город Арысь – 8 км.

В Мактааральском районе также имеются дороги, требующие проведения соответствующих работ. На сегодняшний день начат средний ремонт на дорогах трех населенных пунктов – Жана дала, Иржар и Оркениет. Также будет проведен средний ремонт дороги Темирлановского шоссе.

Источник: strategy2050.kz