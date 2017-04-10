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Самолет, вылетевший из Алматы в Дубаи, вернулся из-за технических проблем

  • 10.04.2017 09:42
Самолет, вылетевший из Алматы в Дубаи, вернулся из-за технических проблем фото: youtub

Причиной возвращения в аэропорт самолета компании «Эйр Астана», следовавшего из Алматы в Дубаи, стали технические неполадки, сообщает пресс-служба компании.

«Сегодня самолет, выполнявший рейс КС895 из Алматы в Дубай, вернулся в аэропорт вылета по технической причине, и совершил посадку в 8 часов 33 минуты. Экипаж следовал всем международным процедурам безопасности. Воздушное судно будет заменено на другое, которое вылетает в 10:15. На борту самолета находилось 133 пассажира.», - говорится в официальном сообщении. 

 

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