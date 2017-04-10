Самолет, вылетевший из Алматы в Дубаи, вернулся из-за технических проблем

Причиной возвращения в аэропорт самолета компании «Эйр Астана», следовавшего из Алматы в Дубаи, стали технические неполадки, сообщает пресс-служба компании.

«Сегодня самолет, выполнявший рейс КС895 из Алматы в Дубай, вернулся в аэропорт вылета по технической причине, и совершил посадку в 8 часов 33 минуты. Экипаж следовал всем международным процедурам безопасности. Воздушное судно будет заменено на другое, которое вылетает в 10:15. На борту самолета находилось 133 пассажира.», - говорится в официальном сообщении.