Иртыш вышел из русла из-за затора на реке - «Хабар» | Последние новости Казахстана, телепроекты
USD/KZT 313, 67
EUR/KZT 333,69
RUB/KZT 5,55
+7 (7172) 553 545
astananews@khabar.kz

Иртыш вышел из русла из-за затора на реке

  • 10.04.2017 10:34
Иртыш вышел из русла из-за затора на реке

В пресс-службе ДЧС ВКО сообщили, что 9 апреля в Бескарагайском районе из-за затора на реке Иртыш произошел выход воды из русла, в результате на 35 км дорожного полотна образовался перелив.

Ее глубина составила 10-15 см, а ширина 20 м.  Данный момент на трассе областного значения Семей-Долонь ведут дежурство спасатели и сотрудники местного исполнительного органа. Ближайший населенный пункт село Бирлик  находится в километре. Однако угрозы подтопления нет. На данный час перелив прекратился, заверили в департаменте по ЧС.

На месте осуществляет работу местный исполнительный орган, ПЧ-54 и РОВД. Всего задействовано 7 единиц техники и 16 человек. По информации «ОблШыгысЖол» дорога в данном направлении закрыта для всех видов. Объезд осуществляется через автодорогу Семей-Бескарагай-Долонь.

Авторы: Руслан Шакабаев

Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Читайте также:

«Иртыш» стал бронзовым призером КПЛ-2016
На Иртыше замерзает фламинго
«Кайрат» победил «Иртыш» со счетом 2:1
Наверх

Популярные новости

Последние новости

Подписка на новости

Календарь

Соцсети

  1. TW
  2. FB
  3. BK

Приложение Хабар для iOS Приложение Хабар для Андроид

Хабар 24 Телеканал Kazakh TV

яндекс.ћетрика

 Тумар EXPO 2017 Акорда Электронное правительство Казахстана

© 2017 Агентство «Хабар». Все права защищены.