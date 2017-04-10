Иртыш вышел из русла из-за затора на реке

В пресс-службе ДЧС ВКО сообщили, что 9 апреля в Бескарагайском районе из-за затора на реке Иртыш произошел выход воды из русла, в результате на 35 км дорожного полотна образовался перелив.

Ее глубина составила 10-15 см, а ширина 20 м. Данный момент на трассе областного значения Семей-Долонь ведут дежурство спасатели и сотрудники местного исполнительного органа. Ближайший населенный пункт село Бирлик находится в километре. Однако угрозы подтопления нет. На данный час перелив прекратился, заверили в департаменте по ЧС.

На месте осуществляет работу местный исполнительный орган, ПЧ-54 и РОВД. Всего задействовано 7 единиц техники и 16 человек. По информации «ОблШыгысЖол» дорога в данном направлении закрыта для всех видов. Объезд осуществляется через автодорогу Семей-Бескарагай-Долонь.

Авторы: Руслан Шакабаев