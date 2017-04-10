Министр обороны РК встретился с лучшими армейскими спортсменами

Министр обороны Республики Казахстан генерал-полковник Сакен Жасузаков провел встречу с армейскими спортсменами Центрального спортивного клуба армии, отличившимися в значимых республиканских и международных соревнованиях в 2017 году.

Глава оборонного ведомства присвоил ряду спортсменов штатных команд ЦСКА, победителям и призерам республиканских и международных соревнований очередные воинские звания, вручил почетные грамоты.

«Из года в год в упорной борьбе вы приумножаете медальную копилку нашей родины, достойно защищаете честь страны и Вооруженных Сил, поднимая ввысь флаг Казахстана. Сегодня Министерством обороны уделяется важное внимание физической подготовке военнослужащих, что, несомненно, имеет свои плоды, и наши спортивные результаты не заставляют себя ждать. Спорт в Вооруженных Силах идет вперед, и я надеюсь, что в будущем мы будем также держать высокую планку», - обратился он к спортсменам.

В числе спортсменов, принявших участие в торжественной встрече с Министром обороны, сильнейшие скалолазы Казахстана, младшие сержанты Артем и Никита Девятериковы, чемпион по биатлону VII зимних Азиатских игр младший сержант Ян Савицкий, чемпионка ХХVIII зимней всемирной Универсиады, биатлонистка сержант Алина Райкова, бронзовая призерка III зимних Всемирных военных игр в спортивном ориентировании сержант Эльмира Молдашева.

«От имени всех спортсменов благодарю Вас и руководство ЦСКА за оказываемую нам поддержку. Благодаря этому мы имеем сегодняшние результаты и победы. Мы гордимся службой в Вооруженных Силах нашей страны и обязуемся всегда быть верными клубному девизу: «Выше знамя армейского спорта!», - отметила мастер спорта международного класса по биатлону сержант Алина Райкова.

На сегодняшний день в Центральном спортивном клубе армии Министерства обороны Казахстана действуют три команды по военно-прикладным и 15 команд по олимпийским видам спорта. Военные спортсмены успешно выступают на республиканских турнирах, достойно представляют Казахстан и Вооруженные Силы нашей страны на мировой арене, демонстрируя высокие результаты и отличную физическую подготовку. С начала текущего года более 100 спортсменов ЦСКА приняли участие в 17 соревнованиях республиканского и международного уровня, где завоевали более 70 медалей различного достоинства.