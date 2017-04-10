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В Казахстане в 2017 году будут переданы в конкурентную среду 325 объектов

  • 10.04.2017 11:12
В Казахстане в 2017 году будут переданы в конкурентную среду 325 объектов

Об этом доложил на заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева министр финансов Бахыт Султанов, сообщает primeminister.kz.

С 2016 года по Комплексному плану приватизации реализовано 198 объектов на сумму 51 млрд. тенге, в том числе 18 объектов республиканской собственности на 7 млрд.тенге, 95 объектов коммунальной собственности на 5 млрд.тенге, 85 объектов квазигосударственного сектора на 39 млрд.тенге. Выполнение Комплексного плана приватизации на текущую дату с учетом реорганизованных и ликвидированных объектов составляет 47%.

В реализацию поручения Главы государства в 2017 году запланирована продажа 325 объектов, в том числе 30 объектов республиканской собственности, 177 объектов коммунальной собственности, 67 объектов Нацхолдингов и 51 объекта СПК. В 2018 году предстоит продажа 61 объекта.

«В 2017 году запланирована продажа 29 топовых объектов, в т.ч. 20 – АО «ФНБ «Самрук-Казына», 1 – АО «НУХ «Байтерек» и 8 топовых объектов республиканской собственности. В 2018 году планируется к реализации 21 топовый объект, из которых 1 – коммунальной собственности, 10 – АО «ФНБ «Самрук-Казына», 3 – АО «НУХ «Байтерек», 3 – АО «НУХ «КазАгро» и 4 – республиканской собственности», - отметил Б. Султанов.

Реализация 18 крупнейших компаний АО «ФНБ «Самрук-Казына» планируется в 2019-2020 годах, из них 8 топовых компаний – в рамках IPO/SPO.

«Дополнительно разработаны поправки в Правила продажи объектов приватизации, которые позволят по результатам проведенных торгов заключать с покупателями электронные договора с ЭЦП. Это облегчит порядок заключения договоров купли-продажи и исключит излишний контакт с продавцом», - заключил Б. Султанов.

Напомним, ускорить и завершить приватизацию организаций по Комплексному плану до конца 2018 года поручил Правительству Глава государства в Послании народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».

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