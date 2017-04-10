В Правительстве РК рассмотрели ход проведения приватизации

На заседании Правительства РК под председательством Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева по вопросу о ходе проведения приватизации в стране доложил министр национальной экономики Тимур Сулейменов, сообщает primeminister.kz .

По данным министерства, в 2017 году будут выставлены на продажу 280 организаций, в 2018 году - 84. 8 крупнейших активов нашей страны, такие как АО «Эйр Астана», АО НАК «Казатомпром», АО «Казахтелеком», АО «НК «КазМунайГаз», АО «Казпочта», АО «Самрук-Энерго», АО «НК «Қазақстан темір жолы», АО «НК «ТауКен Самрук», планируется вывести на IPO/SPO в 2019-2020 годах.

На заседании Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики приняты решения по способу реализации 22 активов из ТОП - 65, в том числе 8 компаний республиканской собственности и 14 компаний АО «ФНБ «Самрук-Казына», а также по 157 активам Фонда из 215, подлежащих передаче в конкурентную среду, отметил спикер.

По итогам проведенной в конце 2016 года инвентаризации подведомственных организаций в Комплексный план приватизации дополнительно включены 105 организаций, а также 32 организации, деятельность которых не соответствует постановлению Правительства, определяющему виды деятельности, которые могут выполнять АО и ТОО с государственным участием и аффилированными с ними лицами.

«При формировании перечней объектов мы основывались на результатах инвентаризации, где предлагалось сохранить в государственной собственности – 6003 организации, из них более 88 % составляют организации социальной сферы, и 447 компаний квазигосударственного сектора, а также ликвидировать - 243», - подчеркнул Т. Сулейменов.

Кроме того, как отметил докладчик, в целях обеспечения прозрачности и эффективности приватизации, привлечения максимального количества потенциальных инвесторов АО «KAZNEX INVEST» создан дополнительный интернет-ресурс – сайт www.privatization.gov.kz, где представлена информация по объектам приватизации и освещается реализация исполнения Комплексного плана приватизации.

Напомним, что задача по завершению приватизации организаций, вошедших в Комплексный план, до конца 2018 года, поручена Правительству РК в Послании народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».