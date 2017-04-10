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В рамках внедрения адресной социальной помощи нового формата проводится разъяснительная работа

  • 10.04.2017 13:09
В рамках внедрения адресной социальной помощи нового формата проводится разъяснительная работа фото: life-list

Управление занятости, труда и социальной защиты города Астаны активизировало работу участковых комиссий по организации подворового обхода в целях разъяснительной работы, информирования населения о внедрении адресной социальной помощи нового формата взамен специальных государственных пособий многодетным семьям, имеющим 4-х и более несовершеннолетних детей.

Также в акимате района «Сарыарка», Центре социального обслуживания «Нұрлы жүрек», Центре социального обслуживания города, Центре социального обслуживания «Шарапат», Кризисном центре-приюте для лиц, попавших в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия, проведены встречи с представителями управлений образования, здравоохранения, жилищной инспекции, занятости труда и социальной защиты города Астаны, местной полицейской службы, Центра занятости населения акимата города Астаны, в которых приняли участие более 150 человек.

В ходе работы утверждены памятка для жителей города Астаны, акт обследования для определения нуждаемости лица (семьи) в связи с внедрением адресной социальной помощи нового формата, состав мобильных групп и график программы разъяснений норм Законов РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты населения», основных направлений Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2020 годы, условий участия в рамках проекта «Өрлеу», вопросов модернизации пенсионной реформы, социального страхования, медицинского страхования.

Напомним, с 1 января 2018 года (пункт 6 Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты населения от 28 октября 2015 года) будет оказываться адресная социальная помощь в новом формате, предусматривающая объединение трех ныне действующих социальных выплат:

- специальных государственных пособий (СГП) многодетным семьям, имеющим 4-х и более несовершеннолетних детей, выплачиваемых из республиканского бюджета независимо от дохода;

- государственных детских пособий до 18 лет (ГДП) для малообеспеченных семей, предоставляемых из средств местного бюджета с учетом доходов семьи;

- адресной социальной помощи (АСП), предоставляемой малообеспеченным домохозяйствам из средств местного бюджета с учетом доходов семьи.

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