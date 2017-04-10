Новый терминал столичного аэропорта откроют 1 июня

До 15 мая завершатся общестроительные работы по терминалу Астана. 1 июня Министерством по инвестицию и развитию РК планируется принять первого пассажира. О новом терминале рассказал глава ведомства Женис Касымбек в ходе правительственного часа в Мажилисе Парламента РК.

Мощность терминала составит более 8,2 миллионов пассажиров в год.

«Сегодня в целом в Казахстане мы обслуживаем 11 миллионов пассажиров: Астана – 3,5 млн, Алматы – 5 млн, Актау и другие. Тенденция роста ежегодно 5%, несмотря на региональные сложности в этой отрасли в целом. Но в авиации есть определенный рост», - сказал министр.

По словам Ж. Касымбека, терминал очень современный, предполагается очень серьезная коммерческая составляющая, в частности, пунктов общепита, Duty Free и т.д. Он будет соответствовать всем мировым стандартам.

«Исходя из того, что мы прогнозируем рост, в этом году ожидаем, что минимум 3,8-4 млн пассажиров будут обслуживаться через этот терминал. Набирается персонал порядка 400 человек. Персонал уже сегодня проходит подготовку по приему посетителей ЭКСПО и в целом пассажиров», - отметил он.

Также, ожидается большое количество пунктов пропуска таможенных пограничных, будут работать 14 пунктов. Сегодня пограничная таможенная служба готовит свой персонал для приема большого количества пассажиров.

«Разгружаем старый терминал, в перспективе планируем, что через 2-3 года будем строить вторую взлетно-посадочную полосу по мере увеличения количества пассажиров. В целом хотел сказать, что Астана демонстрирует очень серьезную динамику роста и входит в десятку крупнейших аэропортов СНГ. При этом особо хочу отметить рост транзитного пассажирского потока», - заключил Ж. Касымбек.

По его данным также стало известно, что если Астана принимала 25 тыс. пассажиров буквально 5-6 лет назад, то сегодня Астана и Алматы принимают 300 тыс. транзитных пассажиров в год.

Источник: strategy2050.kz