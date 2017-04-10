Казахстан и Ирландия - 25 лет плодотворного сотрудничества

10 апреля исполняется 25 лет со дня установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Ирландией.

За четверть века отношения между нашими странами достигли хорошего доверительного уровня: развиваются контакты, укрепляются связи между внешнеполитическими и профильными ведомствами двух стран, расширяется договорно-правовая база, активно развивается сотрудничество в сфере международных финансов в рамках создания Международного финансового центра «Астана».

Казахстан привлекает большой опыт Ирландии в привлечении иностранных инвестиций и создании благоприятных условий для работы транснациональных компаний в сфере высокий технологий, коммуникаций и сельского хозяйства.

Важнейшим направлением сотрудничества также является тесное многостороннее взаимодействие и взаимная поддержка в рамках международных организаций.

В целом, принимая во внимание большой потенциал двустороннего сотрудничества, Казахстан намерен и далее проводить внешнеполитический курс, направленный на всестороннее укрепление и развитие отношений с Ирландией.