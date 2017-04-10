Казахстан и Ирландия - 25 лет плодотворного сотрудничества - «Хабар» | Последние новости Казахстана, телепроекты
USD/KZT 313, 67
EUR/KZT 332,9
RUB/KZT 5,5
+7 (7172) 553 545
astananews@khabar.kz

Казахстан и Ирландия - 25 лет плодотворного сотрудничества

  • 10.04.2017 15:10
Казахстан и Ирландия - 25 лет плодотворного сотрудничества

10 апреля исполняется 25 лет со дня установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Ирландией.

За четверть века отношения между нашими странами достигли хорошего доверительного уровня: развиваются контакты, укрепляются связи между внешнеполитическими и профильными ведомствами двух стран, расширяется договорно-правовая база, активно развивается сотрудничество в сфере международных финансов в рамках создания Международного финансового центра «Астана».

Казахстан привлекает большой опыт Ирландии в привлечении иностранных инвестиций и создании благоприятных условий для работы транснациональных компаний в сфере высокий технологий, коммуникаций и сельского хозяйства.

Важнейшим направлением сотрудничества также является тесное многостороннее взаимодействие и взаимная поддержка в рамках международных организаций.

В целом, принимая во внимание большой потенциал двустороннего сотрудничества, Казахстан намерен и далее проводить внешнеполитический курс, направленный на всестороннее укрепление и развитие отношений с Ирландией.

Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Читайте также:

Джонатан Гранофф: Казахстан стремится к сотрудничеству и поиску компромиссов
К. Абдрахманов принял участие в заседании СМИД СНГ в Ташкенте
МИД РК сделало заявление по ситуации в Сирии
Наверх

Популярные новости

Последние новости

Подписка на новости

Календарь

Соцсети

  1. TW
  2. FB
  3. BK

Приложение Хабар для iOS Приложение Хабар для Андроид

Хабар 24 Телеканал Kazakh TV

яндекс.ћетрика

 Тумар EXPO 2017 Акорда Электронное правительство Казахстана

© 2017 Агентство «Хабар». Все права защищены.