Турнир по мини-футболу «Спорт – здоровье нации» прошел в Астане - «Хабар» | Последние новости Казахстана, телепроекты
USD/KZT 313, 67
EUR/KZT 332,9
RUB/KZT 5,5
+7 (7172) 553 545
astananews@khabar.kz

Турнир по мини-футболу «Спорт – здоровье нации» прошел в Астане

  • 10.04.2017 17:00
Турнир по мини-футболу «Спорт – здоровье нации» прошел в Астане Фото: ullica.ru

В спорткомплексе «Динамо» состоялся турнир по мини-футболу на приз городской Ассамблеи народа Казахстана «Спорт – здоровье нации».

Матч проводился в целях укрепления дружбы и толерантности среди молодежи, а также популяризации и пропаганды здорового образа жизни.

Стоит также отметить, что городской турнир направлен на развитие спортивного потенциала молодежи и привлечение их к общественной деятельности.

Свои спортивные способности показали 9 этнокультурных объединений. Таким образом, на футбольной площадке собралось в общей сложности 90 игроков в возрасте от 20 до 28 лет.

По результатом отборочной игры в полуфинал прошли четыре команды – «Пойтахт» – узбекского культурного центра, команда «Радима» – белорусского культурного центра, «Якбун» – курдского, а также «Астана-Саманион» – таджикского этнокультурного объединения, где в равной борьбе третье место одержала команда «Астана Саманион», второе место заслуженно присудили команде «Радима». Первое место, без всяких сомнений, заняла команда «Пойтахт» узбекского ЭКО.

Лучшим игроком был признан Юлдашев Абдурахман из команды «Пойтахт», лучшим вратарем – Жаслан Сейфолла из команды «Радима», лучшим защитником – Денис Хохлов, игрок команды «Радима». По итогам игры всем победителям были вручены кубки, медали и дипломы.

Источник: astana.gov.kz

Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Читайте также:

В рамках внедрения адресной социальной помощи нового формата проводится разъяснительная работа
В Астане состоятся соревнования по аэробной гимнастике
В Астане на время ремонтных работ будет перекрыто несколько улиц
Наверх

Популярные новости

Последние новости

Подписка на новости

Календарь

Соцсети

  1. TW
  2. FB
  3. BK

Приложение Хабар для iOS Приложение Хабар для Андроид

Хабар 24 Телеканал Kazakh TV

яндекс.ћетрика

 Тумар EXPO 2017 Акорда Электронное правительство Казахстана

© 2017 Агентство «Хабар». Все права защищены.