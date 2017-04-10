Турнир по мини-футболу «Спорт – здоровье нации» прошел в Астане

В спорткомплексе «Динамо» состоялся турнир по мини-футболу на приз городской Ассамблеи народа Казахстана «Спорт – здоровье нации».

Матч проводился в целях укрепления дружбы и толерантности среди молодежи, а также популяризации и пропаганды здорового образа жизни.

Стоит также отметить, что городской турнир направлен на развитие спортивного потенциала молодежи и привлечение их к общественной деятельности.

Свои спортивные способности показали 9 этнокультурных объединений. Таким образом, на футбольной площадке собралось в общей сложности 90 игроков в возрасте от 20 до 28 лет.

По результатом отборочной игры в полуфинал прошли четыре команды – «Пойтахт» – узбекского культурного центра, команда «Радима» – белорусского культурного центра, «Якбун» – курдского, а также «Астана-Саманион» – таджикского этнокультурного объединения, где в равной борьбе третье место одержала команда «Астана Саманион», второе место заслуженно присудили команде «Радима». Первое место, без всяких сомнений, заняла команда «Пойтахт» узбекского ЭКО.

Лучшим игроком был признан Юлдашев Абдурахман из команды «Пойтахт», лучшим вратарем – Жаслан Сейфолла из команды «Радима», лучшим защитником – Денис Хохлов, игрок команды «Радима». По итогам игры всем победителям были вручены кубки, медали и дипломы.

Источник: astana.gov.kz