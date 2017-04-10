Казахстан будет экспортировать мясо говядины и баранины в Израиль

В ходе рабочего визита министра сельского хозяйства РК Аскара Мырзахметова в Израиль казахстанская и израильская стороны обсудили возможности экспорта казахстанской продукции в эту страну.

Израиль имеет потребность в импорте баранины (передняя часть и курдюк), говядины и белых куриных яиц.

- В первую очередь для нас большой интерес вызывали в этой поездке экспортные возможности нашей сельскохозяйственной продукции. На встрече двух министров Казахстана и Израиля эта страна выразила большой интерес в поставках казахстанского мяса на рынок Израиля. Это, в первую очередь, говядина и баранина. На сегодняшний день баранина поступает из Австралии, и она является в основном замороженной. Очень мало на их рынке охлажденного и свежего мяса баранины и говядины, сказал заместитель председателя НПП «Атамекен» Нуржан Альтаев на брифинге в МСХ РК.

По его словам, Израиль также заинтересован в поставке и куриных яиц, которые пользуются большим спросом.

- Мы обсудили данный вопрос с нашими израильскими коллегами – местными бизнесменами. Стало ясно, что очень большой интерес к мясу баранины. Если мы будем поставлять туда именно охлажденное мясо, то у нас нет конкурентов. И цена будет очень комфортной и высокой, пояснил Н. Альтаев.

По данным зампредседателя, на розничном рынке в торговых сетях 1 кг мяса варьируется от 22 до 25 долларов. Оптовая цена внутри Казахстана – 2–3 доллара за один килограмм. Также казахстанская сторона учла вопросы логистики и доставки.

- Мы увидели, что расходы даже самым дорогим авиатранспортом составляет около 2 долларов. Понятно, что охлажденное мясо мы не можем долго вести, так как оно быстро портится. По сути, в пределе 5 долларов будет составлять себестоимость килограмма баранины, которая будет поставляться в Израиль. Это будет очень комфортной ценой для казахстанских предпринимателей, уточнил Н. Альтаев.

Отдельный вопрос стоит и в ветеринарии. Существуют жесткие требования ветеринарных служб израильской стороны.

- В ходе переговоров была достигнута договоренность о том, что ветеринарные службы сядут за стол переговоров, и эти барьеры будут сняты. Мы видим, что очень большой спрос на ту продукцию, которую мы здесь выращиваем, заключил он.

Казахстанская делегация в Израиле также посетила крупнейший в стране научно-исследовательский институт в области сельского хозяйства, а также различные молочные фермы и сыроварни.

Источник: strategy2050.kz