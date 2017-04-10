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У депутатов вызвало возмущение качество строительства дорог

  • 10.04.2017 20:10
У депутатов вызвало возмущение качество строительства дорог

Поверхностно и халатно. Именно так охарактеризовали депутаты отношение к строительству автомобильных дорог в Казахстане. 

 

Свои возмущения народные избранники высказали министру по инвестициям и развитию Женису Касымбеку на правительственном часе в Мажилисе. По их мнению, некоторые дорожные проекты несут угрозу безопасности движения, причем такая ситуация складывается при строительстве крупнейших транспортных артерий страны.

Кудайберген Ержан, депутат Мажилиса парламента РК 

- На 2026-м километре трассы Западная Европа – Западный Китай был паводок, который подмыл мост на реке Арыс. Известно, что проекты мостов разрабатываются из учета циклов, повторяющихся 100 лет. Кто ответит за этот неправильно разработанный проект, а если проект правильный, то кто ответит за технический контроль за неправильным исполнением работы. 

Женис Касымбек, министр по инвестициям и развитию РК

- У нас по всем эти контрактам есть гарантийные сроки – 2 года, по международным контрактам. В случае по завершению 2 лет после строительства выявляются дефекты, компания подрядчик обязана за счет своих средств восстановить, переложить эту дорогу. Для этого мы держим в течение этого срока 5-процентную банковскую гарантию от стоимости контракта.

После правительственного часа в кулуарах Мажилиса Женис Касымбек, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что в отношении компании «Эйр Астана» министерством совместно с транспортной прокуратурой ведется расследование.

Напомним, поводом послужили несколько нештатных случаев с рейсами авиакомпании. Новый инцидент произошел сегодня утром. Самолет «Эйр Астаны» только со второй попытки смог вылететь из Алматы в Дубай. Сегодня утром лайнер авиакомпании вернулся в алматинский аэропорт по технической причине. На борту воздушного судна было 133 пассажира.

Женис Касымбек, министр по инвестициям и развитию РК

- Последний месяц какой-то аномальный действительно был. По этим фактам идут достаточно серьезные сейчас расследования, они закончатся. Я вам дам информацию и для вас даже пресс-конференцию устрою по это ситуации.

Тем временем, по информации все того же министра Касымбека, строительство нового терминала столичного аэропорта закончат уже 15 мая, а 1 июня в нем примут первого пассажира. В совокупности мощность обоих терминалов вместе со старым составит до 8,5 миллионов пассажиров в год.

 
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