Износ энергосистем в ВКО достиг 76 процентов

Светлого будущего в прямом смысле этого слова ждут в 10 городах и 15 районах Восточно-Казахстанской области.

На востоке республики срочной замены требуют 18 тысяч километров линий электропередачи и треть всех местных подстанций.

Энергосистема Усть-Каменогорска запутана, как проводка в этой многоэтажке. Внутридомовые электросети горожане ремонтируют сами, провоцируя многочисленные пожары. По ним город бьет рекорды - с начала года в областном центре сгорели 68 частных домов и квартир.

Марина Лискова, пресс-секретарь УЧС г. Усть-Каменогорска

- Есть много случаев, которые не подлежат учету пожаров, но это короткие замыкания именно в электрощитах.

Трансформаторные подстанции образца прошлого века модернизации не видели. Бесперебойно обслуживать 1600 городских многоэтажек и новых соцобъектов им все сложнее. Сгоревшие от перепадов напряжения кабели уже начали коллекционировать огнеборцы.

Константин Дыкин, инженер испытательной пожарной лаборатории ДЧС ВКО

- Дома у нас со сроком эксплуатации большим, когда строили эти дома, протягивались электросети, нагрузка была рассчитана на конкретных потребителей, которые были в то время, сейчас мы видим, как количество электропотребителей только в квартирах растет, соответственно нагрузка на сети возрастает.

Вячеслав Ветлугин, корреспондент

- Неделю назад неисправность оборудования на этой подстанции построенной еще в 70-х годах прошлого века всполошила весь город, без электричества остались 40 тысяч абонентов, но пациент скорее жив, сейчас эту энергомахину готовят к плановой реконструкции.

Плановой реконструкции требует почти вся энергосистема региона. В области 60 перегруженных трансформаторов. Ремонтировать системы локально экономически не выгодно, а капитально бюджет не позволяет. Вот и приходится РЭКу каждый год реставрировать оборудование на 500 миллионов тенге, не считая 2 миллиардов тенге энергопотерь. Кстати, теряется на востоке не только электроэнергия, но и тысячи километров электросетей.

Кайрат Уралбеков, заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ ВКО

- На сегодняшний день по Восточно-Казахстанской области 1031 километр бесхозных сетей, все эти сети планируем согласно предложениям министерства энергетики передать в собственность РЭК.

Бесхозными линии электропередач стали после двух приватизаций госимущества. Социальные объекты и предприятия собственников нашли, а подведенные к ним энергосистемы остались не у дел. Заполучив тысячу километров бесхозных сетей и 13 мелких энергопередающих организаций, РЭК нарастит мышцы.

В Казахстане транзит электроэнергии от ГЭС до потребителя проходит через несколько посредников, каждый из которых устанавливает собственные расценки, входящие в систему предельных тарифов. Например, РЭК ВКО за транспортировку электричества просит 3,82 тенге. Пройдя через цепочку мелких энергопередающих организаций, тариф для физических лиц достигает 9,383 тенге с расчетом кВт/ч. Юридические лица платят за свет 11,574 тенге.

Похожая ситуация и в других регионах: в Алматы – 9 энергопередающих организаций, в Акмолинской области – 10, 8 в Актюбинской области, Восточно-Казахстанская область имеет 13 посредников, столько же в Костанайской области, в Мангистауская области – 17 ЭПО. Но абсолютный рекорд зафиксирован в Карагандинской области. Там электричество проходит через 42 перекупщиков.

Руслан Карманов, и.о заместителя председателя правления по эксплуатации РЭК ВКО

- Объединение РЭКов и всех энергопередающих мощностей ВКО позволит увеличить количество электроэнергии, увеличить достаточно серьезно и соответственно отчисление в инвестпрограмму будет гораздо выше.

Коренное обновление энергосистем Восточно-Казахстанской области требует 20 миллиардов тенге. Сумма внушительная, поэтому вложиться в модернизацию уже укрупненной энергетической компании, скорее всего, придется и рядовым потребителям электричества. Но чтобы модернизация не стала для граждан электрошоком, тариф по передаче и распределению электроэнергии поднимут на 6 процентов, но делать это будут постепенно в течение 5 лет.

Автор: Вячеслав Ветлугин, оператор: Дмитрий Пыхтин