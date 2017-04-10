В Актобе цена на сжиженный газ снизилась на 25 процентов

Сразу на 10 тенге подешевел сжиженный газ в Актобе. Оптимальную для региона цену установили после проверки и громкого задержания участников ОПГ, которая, по версии следствия, промышляла контрабандой топлива в особо крупных размерах.

Актюбинские бизнесмены, вошедшие в штаб по расследованию причин дефицита, признаются, что испытывали трудности при закупе сжиженного газа. Сейчас ситуация стабилизировалась. При суточной потребности в 240 тонн город получил на 100 тонн больше нормы. И самое главное - в министерстве дали «добро» на увеличение лимита.

Кайрат Бекенов, заместитель акима Актюбинской области

- По области 195 тысяч машин, из них 17 процентов уже ездят на газе, не считая транзитных автомобилей, также благодаря этому штабу мы доказали именно ту цифру о том, что нам необходимо увеличить квоту и министерство энергетики дополнительно ежемесячно выделяет свыше двух тысяч тонн для нашей области.

Сжиженный газ продают по 42-43 тенге за литр. Сейчас цена упала на 25 процентов. В акимате ее считают вполне оптимальной.

Николай Мамотенко, житель Актобе

- Нормально, не 50 же, как до этого было, нервотрепка была, приедешь, то по талонам, то вообще нет, а сейчас вот, видите, пусто.

Между тем расследование по делу о попытке продажи топлива, выделенного для Актобе, в Афганистан продолжается. В ходе спецоперации задержали членов ОПГ, подозреваемых в крупной контрабанде топлива. Следователи распутывают «клубок», устанавливают организаторов «теневого» бизнеса. Стоимость изъятой партии оценили в 21 миллион тенге.

Артур Хайрутдинов, руководитель управления службы экономических расследований ДГД Актюбинской области

- В настоящее время задержан один из членов ОПГ - это директор ТОО «Голд степс» Есенов Берик, на два месяца получена санкция на его арест, сейчас, по результатам следственных мероприятий, будут еще дополнительные лица устанавливаться.

Лейла Ауесова, корреспондент

- Оперативный штаб по расследованию причин дефицита работает круглосуточно. Специалисты следят за поставками и ценами на топливо. Пока его доставляют без перебоев, очередей на заправочных станциях нет. Как заявляют в акимате, выделяемый объем на 100 процентов удовлетворяет внутренний спрос. К слову, Актобе с этого месяца будет получать 7 тысяч 200 тонн сжиженного газа в месяц.

Автор: Лейла Ауесова, оператор: Айнадин Молдабеков