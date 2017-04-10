Паводком смыло участок республиканской трассы в ВКО

В Восточном Казахстане вышедший из берегов Иртыш смыл часть республиканской трассы.

В 60-километровую зону паводков попала дорога Семей-Долонь. На 35 километре дорожного полотна образовались переливы глубиной до полуметра. На местах затоплений сейчас работает спецтехника и специалисты «КазАвтоЖола». Сделаны объездные пути.

Размытый отрезок трассы обещают восстановить к завтрашнему утру. Как уточнили в региональном ДЧС, в зону речных разливов на востоке страны могут попасть 17 участков ключевых автодорог.

Мурат Мусатаев, руководитель управления пассажирского транспорта и автодорог ВКО

- Вчера вечером мы не смогли провести дорожно-восстановительные работы ввиду особого увлажнения грунта. Мы завозим туда около 200 тонн кубов песко-гравийной смеси, техника работает, люди работают.