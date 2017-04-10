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Паводок в Прииртышье пошел на спад

  • 10.04.2017 23:40
Паводок в Прииртышье пошел на спад

В Павлодарской области паводок идет на спад и угрозы подтопления населенным пунктам уже нет.

Постепенно восстанавливают в регионе авто- и жд-сообщение. На очереди и аварийная плотина Акжар, которая больше всего представляет угрозу во время половодья. 

Размытая талыми водами республиканская трасса до Курчатова вновь открыта для движения. Поврежденный участок быстро восстановили. Техника и люди работали день и ночь. Железнодорожное полотно Аксу-Дегелен также оперативно привели в порядок. Сообщению грузовых и пассажирских поездов больше ничего не угрожает. 

Алексей Дикусар, тракторист 

- Отсюда видно сопки, это с сопок сбежала вода. Начальник сразу нас проинформировал и ночью мы уже здесь были, как переток пошел. 

Салауат Темирболат-улы, корреспондент 

- На большей части области снег уже растаял, сейчас он остается только здесь в горах и предгорьях Баянаула. Но и это уже не тот объем, который был раньше.

Так с высоты птичьего полета выглядит участок проселочной дороги Жанажол ущелье Ескельды, ведущей к мавзолею Машхур-Жусупа. Скоро скорость горной воды спадет, и коммунальщики приступят к ремонту. Все остальные дороги в регионе уже восстановлены. 

Салауат Темирболат-улы, корреспондент 

- За моей спиной то самое водохранилище Акжар, которое вот уже много лет доставляет немало проблем для жителей сразу нескольких сел Баянаульского района. Плотина находится в аварийном состоянии. В период обострения ситуации представляет серьезную угрозу для населения.

Объем водохранилища - 3 миллиона кубометров воды. Сейчас запасов в полтора раза меньше. После долгих согласований «Акжар», который не видел ремонта почти 30 лет, наконец решено привести в порядок.

Булат Бакауов, аким Павлодарской области

- Мы в течение года вели переписку с Карагандинской областью и буквально в конце года эту плотину взяли на баланс коммунальной собственности Карагандинской области. Сейчас будут разрабатывать проект по укреплению и усилению этой дамбы. И летом этого года эти работы будут завершены. 

Авиапатрулирование и мониторинг обстановки в горах показали, что паводок в Прииртышье миновал. Укрепление дамб в Баянауле, начатое еще в январе, и строительство водопропускных труб - все эти превентивные меры помогли избежать серьезных последствий весеннего половодья. Но службы экстренного реагирования все еще в режиме повышенной готовности, так как впереди ожидается рекордный разлив Иртыша. 

Авторы: Салауат Темирболат-улы, Марат Игликов, Алексей Омельницкий

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