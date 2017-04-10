Спасателей Кызылординской области представили к ведомственным наградам

Северным районам Кызылординской области ледоходом угрожала Сырдарья. Но в регионе удалось избежать жертв и затоплений населенных пунктов.

И сегодня прошло чествование проявивших себя в спасательных работах сотрудников.

Прибрежные районы, которым угрожала опасность, спасатели взяли на особый контроль. В спасательных работах задействовали все службы и подразделения, провели взрывные работы на реке. А в некоторых районах, где вода разлилась по окрестностям, для спасения скота подключили авиацию.

Рахат Баянадаев, сотрудник противопожарной и авиационной спасательной службы

- В спасательных работах мы задействовали все силы. Куда не смогли добраться на машинах, задействовали самолеты, а если и они не в силах были добраться, использовали лодки и катера.

О возможном разливе Сырдарьи жителей прибрежных районов предупредили заранее. Но избежать гибели скота все-таки не удалось. По словам руководства области, угроза разлива реки еще сохраняется. А чтобы в будущем избежать нештатных ситуаций, уполномоченным органам дали конкретные поручения.

Крымбек Кушербаев, аким Кызылординской области

- Есть рабочая группа, которая занимается определением технического состояния водохозяйственных объектов. Поручил ей приступить к изучению объектов, сделать свои заключения и внести предложения в акимат и бюджетную комиссию.

За самоотверженную работу по спасению людей и скота от паводков пятерых спасателей представили к ведомственным наградам. Еще нескольким специалистам вручили благодарственные письма акима области.

Авторы: Анастасия Сулейманова, Нурлан Жакыпбеков, Альхайдар Турлыханов