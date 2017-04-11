Участки четырех дорог затопили талые воды в Акмолинской области

В Акмолинской области в связи с потеплением увеличилось число подтопленных дорог.

Минувшим днем произошел перелив воды на участке дороги между селами Приречное – Чаглинка Зерендинского района на расстоянии 250 метров от села Приречное шириной 150 метров, глубиной 15-20 см. Угрозы подтопления населенному пункту не имеется.

В Енбекшильдерском районе на 49 км республиканской автодороги «Макинск-Аксу-Тургай» с 23 часов 20 минут 9 апреля произошел перелив воды через дорожное полотно протяженностью 20 м, шириной 8 м, глубиной 0,05 м.

Ближайший населенный пункт село Бирсуат расположен на расстоянии 30 км, угрозы подтопления нет. Имеется альтернативная дорога через «Тургай-Аксу-Степногорск-Акколь».

В Бурабайском районе с 22 часов 20 минут 10 апреля из-за перелива талых вод через дорожное полотно закрыто движение на а/д «Щучинск-Зеренда» (0-6 км) для всех видов автотранспорта, ширина перелива – 200 м, высота – 20-25 см. Имеется объезд по автодороге «Щучинск-Кокшетау».

Вечером 10 апреля в Ерейментауском районе, в 4 км от села Целинный, в результате таяния снега произошел размыв талой водой дорожного полотна на автодороге областного значения между селами Целинный и Аксуат (длина – 3 м, глубина – 2 м).

Угрозы подтопления населенным пунктам нет. Выставлены предупредительные знаки. Проводится мониторинг, организовано дежурство. Имеются объездные дороги.

Отметим, что в регионе объявлено штормовое предупреждение.

В период 8 – 13 апреля в связи с повышением температурного фона в Акмолинской области ожидается усиление снеготаяния, подъемы уровней воды на реках, формирование местного стока, возможны подтопления. Днем ожидается до 10 градусов тепла.

Автор: Сауле Кусаинова.