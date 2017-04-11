Дома затопило в селе Чаглинка Акмолинской области, эвакуированы 43 человека - «Хабар» | Последние новости Казахстана, телепроекты
USD/KZT 313, 67
EUR/KZT 332,9
RUB/KZT 5,5
+7 (7172) 553 545
astananews@khabar.kz

Дома затопило в селе Чаглинка Акмолинской области, эвакуированы 43 человека

  • 11.04.2017 10:02
Дома затопило в селе Чаглинка Акмолинской области, эвакуированы 43 человека фото: vesiskitim.ru

Утром затопило дома в селе Чаглинка Акмолинской области, эвакуированы 43 человека.

В 05:45 11 апреля в результате подъема уровня воды на реке Чаглинка произошло подтопление 4 домов и еще пяти дворовых территорий по ул. Гагарина (уровень воды – от 5 до 10 см) поселка Чаглинка Зерендинского района Акмолинской области.

До этого была проведена заблаговременная эвакуация 43 человек, из них 9 детей, которые размещены у родственников, 154 сельхоз. животных (КРС – 27, МРС – 102, птиц – 25). В селе всего 516 дворов, 2060 человек, из них 650 детей.

С 14:00 10 апреля на данном участке дежурят спасатели и техника, в том числе плавательные средства.

Стоит отметить, что критический уровень воды – 1,5 м. На 06:00 уровень поднялся до 1,6 м; на 07:30 понизился до 1,3 м.

Автор: Сауле Кусаинова.

Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Читайте также:

Участки четырех дорог затопили талые воды в Акмолинской области
12 крыш сорвал ураганный ветер в Акмолинской области
В Казахстане наблюдается дефицит госслужащих на селе
Наверх

Популярные новости

Последние новости

Подписка на новости

Календарь

Соцсети

  1. TW
  2. FB
  3. BK

Приложение Хабар для iOS Приложение Хабар для Андроид

Хабар 24 Телеканал Kazakh TV

яндекс.ћетрика

 Тумар EXPO 2017 Акорда Электронное правительство Казахстана

© 2017 Агентство «Хабар». Все права защищены.