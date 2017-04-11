Дома затопило в селе Чаглинка Акмолинской области, эвакуированы 43 человека

В 05:45 11 апреля в результате подъема уровня воды на реке Чаглинка произошло подтопление 4 домов и еще пяти дворовых территорий по ул. Гагарина (уровень воды – от 5 до 10 см) поселка Чаглинка Зерендинского района Акмолинской области.

До этого была проведена заблаговременная эвакуация 43 человек, из них 9 детей, которые размещены у родственников, 154 сельхоз. животных (КРС – 27, МРС – 102, птиц – 25). В селе всего 516 дворов, 2060 человек, из них 650 детей.

С 14:00 10 апреля на данном участке дежурят спасатели и техника, в том числе плавательные средства.

Стоит отметить, что критический уровень воды – 1,5 м. На 06:00 уровень поднялся до 1,6 м; на 07:30 понизился до 1,3 м.

Автор: Сауле Кусаинова.