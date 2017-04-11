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В канун ЭКСПО в Астане усилены меры безопасности

  • 11.04.2017 11:41
В канун ЭКСПО в Астане усилены меры безопасности Khabar 24

В Астане и приграничных областях республики в канун проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 проводится профилактическая отработка, направленная на повышение уровня правопорядка и общественной безопасности, стабилизацию криминогенной обстановки.

Оперативно-профилактическое мероприятие проходит в два этапа, первый этап начался 10 апреля и продлится до 20 апреля.

В мероприятии задействованы значительные силы правоохранительных органов. В рамках проведения ОПМ по месту жительства проверяются лица, состоящие на профилактическом учете органов внутренних дел. Помимо этого, стражи порядка в плановом режиме проверяют владельцев огнестрельного и охотничьего оружия на предмет соответствия правилам хранения и перерегистрации.

Оперативный штаб призывает гостей и жителей города и приграничных областей, входящих в пояс безопасности столицы, проявить понимание к проводимым мерам по обеспечению правопорядка, а также оказывать повсеместное содействие сотрудникам правоохранительных органов.

Источник: astana.gov.kz

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