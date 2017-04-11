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Дороги в Восточном и Южном Казахстане остаются закрытыми из-за паводка

  • 11.04.2017 12:20
Дороги в Восточном и Южном Казахстане остаются закрытыми из-за паводка kazavtodor.kz

На различных участках дорог республиканского значения Восточно-Казахстанской и Южно-Казахстанской областей сохраняются ограничения движения для автотранспорта в связи с паводковой ситуацией.

Сегодня в ВКО в связи с паводковой ситуацией сохраняется ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Семей-Кайнар» км 8-166 (размыв на 27км). Объезд данного участка осуществляется через областную автодорогу «Семей-Карауыл». Сообщает  пресс-служба РГП «Казахавтодор»

На автодороге «Караганда-Аягуз-Бугаз» км748+600 м (размыв водопропускной трехочковой трубы, а также размыв земляного полотна шириной 5м) Ограничений движения для автотранспорта на данном участке нет.

В ЮКО по той же причине действует ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Самара-Шымкент» км2217-2235 (мост на 2229км). Размыто береговое укрепление и береговые опоры моста через р.Арыс. Объезд данного участка осуществляется через с.Тамерлановка.

В Акмолинской области идут переливы на автодорогах «Макинск-Аксу-Торгай» км 49 (ширина-50м, глубина-10-15см, имеются 2 водопропускные трубы); «Щучинск-Зеренда» км 4+200м (ширина - 200 м, глубина-15-20 см, имеется водопропускная труба). Ограничений движения для автотранспорта нет.

На указанных участках, подвергшихся воздействию паводков, проводятся укрепительные работы, выставлены предупреждающие знаки. Организовано круглосуточное дежурство.

 

 

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