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В Алматинской области задержали браконьеров, промышлявших пушниной

  • 11.04.2017 13:50
В Алматинской области задержали браконьеров, промышлявших пушниной Охотник

Браконьеров, массово истреблявших пушных зверьков, задержали в Алматинской области. По информации пресс-службы ДВД региона, уголовное преследование грозит двум жителям села Карой Илийского района, промышлявших незаконной добычей ондатры на территории соседнего Балхашского района.

Подозреваемые в браконьерстве сельчане задержаны полицейскими Балхашского РОВД, осуществлявшими рейд совместно с работниками природоохранных ведомств в местности Мусай.

У задержанных браконьеров обнаружено и изъято 64 тушки ондатры и несколько капканов. Сумма ущерба, причиненного государству, составила более 726 тысяч тенге

«При досмотре задержанные лица не смогли предоставить каких-либо разрешительных документов, дающих право на отлов ондатры и заготовку пушнины. В этой связи факт можно рассматривать как браконьерство путем массового истребления этого ценного зверька. Сейчас в отношении подозреваемых возбуждено уголовное производство, предусмотренное ст.337 УК РК «Незаконная охота», - пояснили в пресс-службе областной полиции.

Материал подготовил: Адильхан Сахари.

 
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