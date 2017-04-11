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Казахстан и Швейцария расширят сотрудничество в рамках ЭКСПО-2017

  • 11.04.2017 16:40
Казахстан и Швейцария расширят сотрудничество в рамках ЭКСПО-2017 фото: czechkazach.com

В целях расширения двустороннего сотрудничества в сфере образования, науки, техники, традиционной и альтернативной энергетики, Казахстан и Швейцария намерены использовать площадку ЭКСПО-2017. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РК.

По словам руководителя Агентства «Presence Switzerland», Посла Николя Бидо, подготовка Швейцарии к выставке в Астане проходит согласно утвержденному графику и уже устанавливаются экспонаты в павильоне. Тема павильона «Flower Power» (сила цветов) будет презентовать посетителям энергоэффективность в повседневной жизни человека, мотивируя людей к более рачительному использованию энергии.

Участие швейцарских компаний наряду с научными и исследовательскими центрами позволят представить лучшие разработки и ноу-хау страны в сфере альтернативной и возобновляемой энергетики.

Посол Казахстана в Швейцарии Жанар Айтжанова подчеркнула, что ЭКСПО-2017 призвана стать платформой для активизации научно-технического сотрудничества между нашими странами и поблагодарила швейцарскую сторону за организацию визита казахстанских вузов в Швейцарию в феврале этого года.

В ходе встречи с Президентом кантона Цюрих Марио Фером собеседники обсудили перспективы регионального сотрудничества и привлечение компаний данного региона на ЭКСПО-2017 и казахстанский рынок в целом.

Ректор университета прикладных наук Цюриха, доктор Жан-Марк Пивэто подробно рассказал об успешном опыте дуального и профессионального образования, а также о тесном взаимодействии с деловыми кругами по реализации инновационных проектов. Стороны достигли договоренности о налаживании взаимодействия на уровне университетов и возможном обмене студентами.

По итогам встречи собеседники договорились организовать круглый стол в мае этого года на тему «ЭКСПО-2017» и пригласить официальные, деловые круги Швейцарии, а также ведущие институты развития и научные сообщества для участия в указанном мероприятии.

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