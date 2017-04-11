В Павлодарской области начинается вторая волна паводков

Впрочем, оценивают работу акимов не только по созданию условий для предпринимателей. Сейчас одна из главных задач руководителей городов и областей - обеспечить безопасность казахстанцев. В регионах ждут вторую волну паводков.

Так, в Павлодарской области продолжается работа по отводу талой воды от населенных пунктов. Сейчас основная техника работает у села Шуга Актогайского района. Здесь возводятся заградительные валы и активно идет откачка воды.

Готовятся в регионе и к приходу большого разлива Иртыша. Накануне межведомственная комиссия определила объем ежегодных природоохранных попусков – а это около 7 кубокилометров воды. Расположенные вверх по течению, то есть на территории Восточного Казахстана Бухтарминское и Шульбинское водохранилища, начнут основной сброс 13 апреля. Затопленной может оказаться практически вся пойма, а это почти 600 километров, уровень реки в районе Павлодара уже поднялся на полметра. Запас снега в верховьях реки в 1,5 раза выше нормы. Скоро начнется ледоход, и на Иртыше могут возникнуть ледовые заторы.

Кадылжан Сатиев, представитель управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов области

- Все опасные участки, которые у нас в прибрежной зоне идут, это поселок Аксу, город Аксу, вы знаете, у нас в прошлых годах были, мы им направили предложения о том, чтобы эти работы по укреплению поселков проводили и соответствующим региональным ЧС.