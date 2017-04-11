В селе Чаглинка Акмолинской области паводок подтопил дома

Поднявшаяся река быстро затопила девять дворовых территорий и вошла внутрь четырех домов. В срочном порядке были эвакуированы больше сорока человек, все они временно расположились у родственников. На месте работают больше 30-ти спасателей, местные жители и десятки единиц различной техники. Людей и продукты питания перевозят на лодках. Навесной мост и дорога находятся в воде. Как отмечают старожилы, такого половодья давно не видели, река поднялась выше критической отметки в среднем на 10 сантиметров.

Болат Дюсенов, аким Чаглинского сельского округа

- На той стороне реки у нас еще есть улицы. Вот, вы сегодня видели, перевозим туда продукты питания. Дети у нас все под присмотром там. Классные руководители закреплены для безопасности. Что касается возмещения, пострадали 4 дома. Этот материал мы потом обобщаем, в Собез передаем. И после этого решается вопрос комиссии о возмещении данного ущерба.