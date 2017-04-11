Работают в круглосуточном режиме и аварийные службы Петропавловска. В основном от талых вод страдают жители окраин областного центра. Только за последние сутки в диспетчерские службы города поступило свыше 140 звонков. За две недели обращений было больше тысячи. Вода подтопила около 10 жилых построек.
В Петропавловске талую воду откачивают из домов на окраине города
- 11.04.2017 19:19
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