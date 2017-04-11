Хаб по борьбе с глобальными угрозами создадут в Казахстане

В Казахстане создадут региональный хаб по противодействию глобальным угрозам. Об этом генпрокурор Жакип Асанов сообщил на встрече с представителями известных в этой сфере международных организаций в Вене. Среди тех, кто поддержал проект- представители ООН. Они пообещали оказать необходимое содействие. Все подробности в следующем материале.

Терроризм, экстремизм, торговля людьми, киберпреступность, коррупция. Сегодня эти глобальные проблемы стоят перед всем миром. В Казахстане для борьбы с такими угрозами будет создан региональный хаб. Он появится на базе Академии правоохранительных органов при Генпрокуратуре. Спасать человечество казахстанские специалисты будут совместно с коллегами из Центральной Азии и СНГ.

Жакип Асанов, генеральный прокурор РК

- Этот хаб станет единой в Центральной Азии площадкой. Здесь сотрудники правоохранительных и специальных органов из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизстана, Туркменистана, а также Афганистана и Пакистана будут обучаться лучшим мировым практикам и технологиям по противодействию основным глобальным угрозам.

Чтобы добиться поставленной цели, нужно изучать передовой опыт самых известных в этой сфере организаций. Для решения вопроса генпрокурор Жакып Асанов встретился с исполнительным директором Управления по наркотикам и преступности ООН Юрием Федотовым. Стороны подписали меморандум о взаимопонимании.

Юрий Федотов, исполнительный директор Управления по наркотикам и преступности ООН

- Это очень важное событие в нашей жизни, оно поможет государствам нарастить свой потенциал в борьбе с вызовами в современном мире, безопасности и стабильности, которые проистекают от терроризма, насильственного экстремизма. Очень хорошее соглашение, и мы благодарны Казахстану за поддержку. Будем вместе работать.

ООН и штаб квартира ОБСЕ в Вене уже готовы отправить в региональный хаб своих самых лучших специалистов. Делиться опытом. Генпрокурор Казахстана и руководство Академии правоохранительных органов надеются, что в будущем хаб станет крупным международным научно-исследовательский центром.