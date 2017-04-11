Иранские военные корабли зашли в порт Актау

В порт Актау сегодня зашли корабли военно-морских сил Исламской Республики Иран. На казахстанской земле иранские военные пробудут 4 дня. Стоит отметить, что это первый визит иранских моряков за годы Независимости Казахстана.

За встречей военных двух стран, которая открывает большие перспективы в военном сотрудничестве, наблюдала Татьяна Ковалева.

Татьяна Ковалева, корреспондент

- В порт Актау с дружественным визитом зашли два военных корабля военно-морских сил Исламской республики Иран «Дамаванд» и «Пейкан». Это 5 флотилия группы иранских военных кораблей, которая производит осмотр портов своих соседей по Каспию.

Побывав в Азербайджане и России, иранцы пришли в Казахстан. Высокий визит носит мирные цели. Главная задача иранских моряков познакомиться со своими коллегами из Казахстана, наладить сотрудничество и увидеть достопримечательности священной земли Мангистау. Военным командирам морского флота двух стран в течение 4 дней предстоит обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества.

Махмуд Амузеш, командир группы кораблей ВМС Ирана

- Цель нашего визита - укрепление дружбы и мира на Каспийском море, расширение сотрудничества между военно-морскими силами двух стран, которое, конечно, будет иметь и политическое влияние. Думаю, такие визиты станут постоянными. Мы в свою очередь тоже готовы принять в порту Ирана казахстанских моряков. Сейчас проходит процедура согласования. Ну а летом мы вместе с коллегами из Казахстана примем участие в международных морских армейских играх, которые пройдут в Каспийском море.

В составе экипажа порядка 200 человек. Оба корабля представители оборонной промышленности Ирана. Они построены собственными силами иранских специалистов из министерства обороны. Например, корабль «Дамаванд» самый крупный иранский военный корабль за всю историю Ирана, который бороздит просторы Каспия. Водоизмещение судна 1500 тонн.

Татьяна Ковалева, корреспондент

- Какие перспективы сулит эта встреча, пока можно только догадываться. Но с уверенностью можно сказать, сегодня здесь началось теплое сотрудничество морских военных двух стран.

Авторы: Татьяна Ковалева, Ренат Дусалиев.