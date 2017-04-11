Саммит ОПЕК пройдет 25 мая в Вене

Правительства Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии с Казахстаном сотрудничают еще и в качестве членов международного картеля стран-экспортеров нефти.

Тем временем добыча черного золота благодаря усилиям ОПЕК сокращается третий месяц подряд, к примеру, Саудовская Аравия еще в январе снизила добычу нефти с опережением графика, перевыполнив первоначальный план примерно на 16%. Очередной саммит ОПЕК, на котором члены картеля, как ожидается, рассмотрят вопрос продления срока действия ограничений на нефтедобычу, пройдет в Вене 25 мая 2017 года.

При этом Казахстан выполняет взятые на себя обязательства по нефтедобыче перед Организацией стран-экспортеров нефти. По словам министра энергетики Каната Бозумбаева, республика даже перевыполнила свои обязательства перед картелем.

Отметим, 10 декабря прошлого года одиннадцать стран, не входящих в картель: это Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Экваториальная Гвинея, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, Судан и Южный Судан дали согласие суммарно сократить объемы добычи нефти на 558 тыс. баррелей в сутки, официальная Астана при этом обязалась добывать меньше на 20 тысяч баррелей.

Сергей Гергиль, ведущий

- А между тем за два месяца 2017 года наша страна экспортировала больше 10 миллионов тонн сырой нефти, передает финансовый журнал LS. В какие страны продаётся казахстанское черное золото, расскажет мой коллега Саби Байбусинов.

Саби Байбусинов, корреспондент

- Сергей, добрый вечер! Если точнее, то в этом году Казахстан продал зарубежным странам 10 миллионов 600 тысяч тонн нефти. И это почти на 2 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Итак, главным покупателем казахстанской сырой нефти стала Италия. За два месяца в эту европейскую страну продано 3, 2 миллиона тонн продукта. И это снова меньше, чем годом ранее почти на 10 процентов.

Еще две страны Старого Света - Швейцария и Франция импортировали 1,5 и 1,6 миллиона тонн нефти, соответственно. Париж увеличил объёмы в январе-феврале на 91 процент, а вот Берн на 36.

Отмечу, за отчетный период сократили импорт казахстанской нефти Греция - на треть до 345 тонн продукта и Испания на 45 процентов до 323 тонн черного золота. А в топ-10 потребителей отечественной нефти входят - Канада, Китай, Португалия, Индия и Швеция.

А между тем цены на сырую нефть во вторник поднялись до максимума за пять недель на фоне напряженности после ракетного удара США по авиабазе в Сирии и закрытия крупнейшего нефтяного месторождения в Ливии, пишет Reuters.

Таким образом, бочка эталонной марки Brent сегодня подорожала на 2 десятые процента до 56 долларов 7 центов за баррель. На графике сейчас вы можете видеть динамику цен на нефть этой марки. В начале года баррель «черного золота» сорта «Брент» стоил чуть выше 56 долларов, в феврале подскочил почти до 57-ми, в конце марта упал почти до 50-ти.

Июньские фьючерсы на нефть этого же сорта подорожали до самого высокого уровня с 7 марта - 56 долларов 16-ти центов за баррель.

Сегодня же баррель нефти марки WTI торговался с повышением на 0,1%, подорожав до $53,14 после выхода на пятинедельный максимум $53,23.