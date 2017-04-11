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Легендарный город Сарайшық защитят от вод Урала

  • 11.04.2017 23:40
Легендарный город Сарайшық защитят от вод Урала

От возможного затопления спасают и древний город Сарайшык в Атырауской области. Полтора миллиарда тенге выделено на сохранение легендарного городища. Это один из самых древних исторических памятников Казахстана. Виктор Сутягин - о том, что еще помимо воды угрожает музею-заповеднику.

Сохранить для потомков легендарную старину. Такова сегодня задача строителей, приступивших к сооружению защитной стены вокруг городища Сарайшық. Огромный по меркам XI-XVвеков, город-крепость располагался на излучине реки. Это делало его неприступным для врага. Но в наши дни именно Урал уничтожает то, что сохранилось для потомков под толстым слоем песка.

Виктор Cутягин, корреспондент

- Основной объем бетонных работ строители спешат выполнить до середины мая - до начала разлива реки Урал, ежегодно смывающего от 6 до 8 метров территории древнего городища, где бесценен буквально каждый сантиметр.

На защиту городища из местного бюджета выделено 1.5 миллиарда тенге. Строителям, работающим в несколько смен, предстоит залить 5.5 тысяч кубометров бетона.

Владимир Маркелов, мастер участка

- Наша задача возвести подпорную стену. Высота которой составит 4 метра 10 см. Общая длина сооружений будет составлять полтора километра.

Легендарный город на стыке Европы и Азии имел важное значение, как в военном, так и экономическом плане. Он обеспечивал безопасность части Великого шелкового пути из столицы Золотой Орды на Волге в города Хорезма, Ирана, Индии и Китая. Археологические раскопки показали, что это был торговый город с развитой инфраструктурой, ремеслом, прикладным искусством.

Молдаш Бердимуратов, директор мемориального комплекса «Хан Ордалы Сарайшық»

- Знаменитый арабский путешественник Ибн-Батута в 1334 году писал о городище: «Я по всему миру походил, а Сарайшык самый крупный город после Багдада». Уже в 14 веке здесь был проложен водопровод, остатки керамических труб которого сохранились. Имелось металлургическое и гончарное производства, чеканились свои монеты.

Сарайшық стал объектом внимания не только ученых. В Атырау это и одно из самых популярных туристических направлений.

Нина Хайрова, профессор

- Вот такое отношение к своим артефактам позволяет воспитывать молодое поколение, которое гордится своим отечеством. И тут есть чем гордиться.

Мемориальный комплекс развивается. Есть план создания музея под открытым небом. Сарайшық вошел в число семи туристических маршрутов по Западному Казахстану для гостей ЭКСПО-2017.

Авторы: Виктор Сутягин, Темирлан Султангазиев, Амантай Матенов.

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