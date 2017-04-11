В карагандинском аэропорту встретили космонавтов «Союза МС-2»

В научную программу космонавтов вошли больше 50 различных экспериментов. Признаются, успешно прошло испытание управления самоходным аппаратом типа луноход прямо с орбиты.

Андрей Борисенко, космонавт

- Мы не смогли вырастить перец, к сожалению, потому что аппаратура, которая должна была быть доставлена для этого эксперимента, она до нас не долетела, в связи с тем, что «Прогресс», к сожалению, до нас не долетел. Но наши американские друзья выращивали на своем сегменте космический салат. Это был очень интересный эксперимент, и мы так с легким оттенком зависти смотрели на то, как это происходит.