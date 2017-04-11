В карагандинском аэропорту встретили космонавтов «Союза МС-2» - «Хабар» | Последние новости Казахстана, телепроекты
USD/KZT 313, 67
EUR/KZT 332,9
RUB/KZT 5,5
+7 (7172) 553 545
astananews@khabar.kz

В карагандинском аэропорту встретили космонавтов «Союза МС-2»

  • 11.04.2017 22:54
В карагандинском аэропорту встретили космонавтов «Союза МС-2»

Накануне со звездной вахты вернулся очередной космический экипаж. Сергея Рыжикова, Андрея Борисенко, Роберта Шейн Кимброу накануне вечером встретили в 147 километрах юго-восточнее Жезказгана.

В научную программу космонавтов вошли больше 50 различных экспериментов. Признаются, успешно прошло испытание управления самоходным аппаратом типа луноход прямо с орбиты.

Андрей Борисенко, космонавт

- Мы не смогли вырастить перец, к сожалению, потому что аппаратура, которая должна была быть доставлена для этого эксперимента, она до нас не долетела, в связи с тем, что «Прогресс», к сожалению, до нас не долетел. Но наши американские друзья выращивали на своем сегменте космический салат. Это был очень интересный эксперимент, и мы так с легким оттенком зависти смотрели на то, как это происходит.

Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Читайте также:

Паводок в Прииртышье пошел на спад
В Карагандинской области намерены повышать правовую грамотность среди юристов госорганов
Карагандинские юристы сели за парты
Наверх

Популярные новости

Последние новости

Подписка на новости

Календарь

Соцсети

  1. TW
  2. FB
  3. BK

Приложение Хабар для iOS Приложение Хабар для Андроид

Хабар 24 Телеканал Kazakh TV

яндекс.ћетрика

 Тумар EXPO 2017 Акорда Электронное правительство Казахстана

© 2017 Агентство «Хабар». Все права защищены.