ЭКСПО-городок будет обслуживать отдельное пожарное подразделение

Охранять общественный порядок во время проведения ЭКСПО в Астане будут больше девяти тысяч человек. О том, кто и как будет обеспечивать безопасность на самой выставке, сегодня рассказали первому вице-премьеру Аскару Мамину. Ирина Камышова тоже убедилась, что гостям и участникам ничего не угрожает.

Современное оснащение на 1,5 миллиарда тенге. Пожарное депо готово к работе. В комплексе - заправочный пункт, пожарный резервуар и собственная учебно-тренировочная площадка. Здесь говорят, в любую минуту готовы прийти на помощь.

Ирина Камышова, корреспондент

- Расстояние от пожарного подразделения до территории выставки ЭКСПО всего 2 км. Это значит, что в случае ЧП спецмашины смогут добраться туда всего за 5-6 минут. Правда, пока как таковой дороги нет, одно направление. Однако ближе к выставке здесь обещают благоустроить территорию.

Юрий Ильин, заместитель министра внутренних дел РК

- Численность личного состава за счет астанинского резерва 130 человек, 6 единиц специальной основной техники. Кроме того, что часть обеспечивает ЭКСПО во время проведения, также здесь будет большой комплекс жилых строений, где будет непосредственно обеспечиваться безопасность.

Логистический центр на территории ЭКСПО. Всё – начиная от продуктов питания до строительных материалов, которые завозят в ЭКСПО-городок проходит через эти помещения. Каждый грузовик с товаром досматривается. Химические, отравляющие или радиоктивные вещества под запретом.

Сабыр Жусупбеков, начальник управления административной полиции ДВД г. Астаны

- Если вы все бываете в аэропорту, вы все проходите вещевой досмотр, сумки сдаете. Это тоже самое, только в большом масштабе. Если есть погрешности, есть СЭС, и сотрудники департамента госдоходов вносят акт о нецелесообразности использования, и вывозится за пределы города.

За безопасностью во время ЭКСПО будут следить и в отдельном ОВД. Все оперативники этого отдела прошли курсы английского языка и смогут объясниться с иностранцами. Всего на территории выставки и ЭКСПО-городка будет установлено около 20 тысяч датчиков сигнализации и больше 2 тысяч камер видеонаблюдения.

Авторы: Ирина Камышова, Марат Таубаев