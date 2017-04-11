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В Астане на KFW свои коллекции представят 4 отечественных дебютанта

  • 11.04.2017 22:45
В Астане на KFW свои коллекции представят 4 отечественных дебютанта

В Астане стартовала Казахстанская неделя моды, в столице она проходит уже в 6 раз. Уникальные коллекции известных кутюрье ценителей моды будут радовать на протяжении трех дней.

В числе гостей Kazakhstan Fashion Week - эксперты мира моды из Италии, Франции, России и Грузии. Это и именитые стилисты, и модельеры, и байеры, и редакторы авторитетных глянцевых фэшн-изданий, а также высококлассные фотографы.  С их участием в рамках yедели моды пройдут различные обучающие мастер-классы и панельные дискуссии. Своим опытом поделятся и успешные отечественные дизайнеры. Kazakhstan Fashion Week проводится на протяжении 17 лет.

Ирина Байжанов, генеральный директор и продюсер KFWAstana

- Дизайн - производство, это долгие деньги , конечно же, и здесь у них не хватает ни мощности, ни финансовой поддержки и, конечно же, они не могут творить. И я понимаю, что не может вся страна состоять из дизайнеров и я предлагаю, надо объединить производственников с дизайнерами, чтобы у нас не было безликих вещей.

 

 

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