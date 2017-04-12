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На время ремонтных работ в Астане перекроют несколько улиц

  • 12.04.2017 08:12
На время ремонтных работ в Астане перекроют несколько улиц Яндекс

С 15 апреля в Астане начнутся ремонтные работы на нескольких улицах. В период подготовки к ЭКСПО строительство сетей водопровода и канализации пройдет по проспекту Кабанбай батыра.

В связи с этим до 25 апреля будет перекрыто движение на пересечении с улицей Алматы. С 26 апреля по 10 мая - будет запрещен проезд по улице Керей и Жанибек хандары. До 15 мая проспект будет закрыт на пересечении с улицей Мангилик ел.

Кроме того, из-за строительства тепломагистрали временно ограничат движение по проспекту Тлендиева на пересечении с улицей Бейсековой с 15 апреля по 15 мая.

До 30 мая средний ремонт проведут на 14 улицах города, 11 из которых - на левом берегу.

Асхат Карагойшин, руководитель управления автодорог г.Астана:

- На средний ремонт дорог выделено 5,5 миллиардов. Средний ремонт - это меняем верхние слои асфальта, где нарушено благоустройство и тротуары, там меняем. Частично освещение. Эти виды работ. И текущий ремонт - это ямочный ремонт и такие виды работ по городу. Это на первое полугодие.

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