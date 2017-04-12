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Несколько автодорог размыло в Акмолинской области

  • 12.04.2017 10:22
Несколько автодорог размыло в Акмолинской области Алтайская правда

На 64-м км автодороги областного значения Ерейментау - Аршалы произошел размыв дорожного полотна, ширина размыва 3 метра. Есть другая дорога.

На 12-м км автодороги Еркеншилик - Олжабай батыра произошел размыв дорожного полотна, перелив составляет 3 метра, глубина 1 метр. Угрозы подтопления населенных пунктов нет. Проезд на данном участке осуществляется в объезд (по степи) на автомашинах повышенной проходимости. В Жаксынском районе ночью на 40-м км дороги областного значения Кима - Терсакан произошел перелив через дорожное полотно. Угрозы подтопления населённых пунктов нет. Проезд на данном участке осуществляется в объезд (по степи) на автомашинах повышенной проходимости.

В Атбасарском районе на 72-м км дороги областного значения Атбасар - Сочинское произошел перелив через дорожное полотно длиной более 100 м, ширина перелива составляет 6-7 м, глубина 15 см. В Егиндыкольском районе на 8-м км дороги районного значения Егиндыколь - Буревестник ширина перелива составляет 15 м, глубина 15 см. 

Материал подготовила Сауле Кусаинова.

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