Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» прибыл в Жезказган

Медицинская бригада укомплектована врачами первой и высшей категорий. Их услугами могут воспользоваться все желающие и нуждающиеся в медицинской помощи жители центрального, северного и восточного регионов страны, включая работников и пенсионеров-железнодорожников и членов их семей.

По словам главного врача поезда Армана Абишева, на станции Жезказган уже идет прием пациентов.

- Поездной бригаде из 26 медработников предстоит большая работа, пациенты ждут нас на отдаленных станциях, отметил он.

По словам директора Корпоративного фонда «Фонд социальных проектов» АО «НК «ҚТЖ» Ербола Кенгербаева, график движения поезда составляется с учетом отсутствия медицинских пунктов на отдаленных станциях, на основании обращений граждан и запросов госорганов.

Медицинский поезд состоит из восьми вагонов, специально оборудованных для оказания многопрофильной специализированной консультативно-диагностической помощи, а также для проживания медицинского персонала. Состав оснащен по последнему слову техники, имеется возможность выйти на связь с любой клиникой и институтом для проведения срочных консультаций.

Для медицинских работников в поезде созданы все необходимые условия – Интернет, душевые кабины, городской телефон, телевизоры, дизельный генератор и т. д. Организовано четырехразовое питание в вагоне-ресторане.

- Специализированные поезда не один год помогают жителям отдаленных районов поправлять свое здоровье. Благодаря развитию транспортной медицины, многие пациенты оказались в поле зрения врачей впервые за долгие годы. Важно, что на ранних стадиях врачами были выявлены острые и хронические патологии, онкозаболевания и туберкулез, отметила управляющий директор Фонда развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» Лима Диас.

Напомним, поезд «Саламатты Қазақстан» будет курсировать по регионам страны в период с 11 апреля по 6 ноября текущего года.

Кроме того, 18 апреля со станции Алматы-1 по южным и западным областям отправится медицинский поезд «Денсаулық», который будет находиться в пути с 18 апреля по 20 декабря 2017 года.

Источник: strategy2050.kz