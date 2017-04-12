В поселке Жусансай ЮКО отказались от вредных привычек

В местных магазинах не продаются алкогольные напитки, пиво и даже сигареты. В результате почти все ведут здоровый образ жизни, и нет преступности. Царят добрососедские отношения. А молодежь здесь воспитывают трудом и личным примером на основе национальных традиций, поэтому в ауле нет безработных.

Абдуали Еркинбекулы, аульный бий

- Мы мост в порядок приводим общими усилиями, потому что это наш общий дом, где мы родились и выросли и каждый за него болеет душой. У нас все помогают друг другу, никто не делится на нации.