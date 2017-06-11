Итальянцы представят на EXPO проект казахстанского «умного города»

«Smart сity» разработан для Актау, это новый квартал на 120 тысяч жителей.

Начало строительства запланировано на будущий год.

Макет в Астане представит архитектор Вальтер Макки. Его компания занималась проектированием комплекса. В строительстве городов зеленые технологии сегодня - это необходимость, уверен архитектор. Поэтому новый квартал Актау разработан как энергетически автономный и рассчитан на использование исключительно альтернативных источников.

Вальтер Макки, технический директор компании BM STUDIO:

- Это предусмотрительность Президента Казахстана – провести выставку на тему зеленой энергетики. Предусмотрительность Президента страны, большая часть богатства которой заключается в натуральных источниках нефти и газа. Однажды они иссякнут, в отличие от солнца, ветра и геотермальных источников. «Умный город» использует именно их, он позволяют контролировать потоки транспорта, управлять дождевой водой, бытовыми отходами, зелеными насаждениями. Мы надеемся дать толчок развитию этих технологий с помощью нашего проекта.