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75 тысяч кызылординцев посетят ЭКСПО-2017

  • 11.06.2017 16:57
75 тысяч кызылординцев посетят ЭКСПО-2017 alau.kz

ЭКСПО-2017 намерены посетить около 75 тысяч кызылординцев.

По данным областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, 50 тысяч из них отправятся в Астану железнодорожным транспортом, 10 тысяч – воздушным, еще 15 – доедут до столицы на автомобилях. Для удобства жителей в период проведения международной выставки состав поездов, курсирующих сообщением «Кызылорда-Кокшетау» и «Кокшетау-Кызылорда», будет увеличен на 36 дополнительных вагонов. Вместе с тем из Кызылорды и районов области в столицу будут организованы регулярные рейсы на четырех автобусах большой вместимости. А из аэропорта «Коркыт ата» в Астану будут осуществлять до 14 рейсов в неделю авиакомпании «Эйр Астана» и «Бек Эйр». Для привлечения иностранных туристов на космический комплекс «Байконур» запланированы чартерные рейсы по заявкам туроператоров по направлениям Астана-Байконур-Астана и Астана-Байконур-Алматы.

Автор: Райхан Тажибаева.

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