Баянаул в рамках ЭКСПО принял первых гостей из России

«Летний сезон отдыха у нас только открылся, и к нам сразу приехало 108 человек. Мы очень рады встречать дорогих гостей. Они приобрели билеты на ЭКСПО через российское туристическое агентство. У них большая культурная программа. Все расписано, и сначала по маршруту они выбрали посещение Баянаула. Уже затем от нас они выедут в Астану», - рассказала руководитель отдела развития туризма управления предпринимательства, торговли и туризма Павлодарской области Салтанат Нурмагамбетова, добавив, что накануне в субботу 10 июня в Баянауле презентовали обновленный облик туристической зоны.

По ее словам, в этом году на благоустройство территории и повышение привлекательности Баянаула из бюджета области было выделено 500 млн тенге.

«Проведен большой комплекс мероприятий. В первую очередь это касается освещения, улучшения условий в пляжной зоне, здесь установлена новая спасательная вышка и пирс. Торжественно открыт цветовой фонтан на озере. При въезде на Жасыбай построен новый контрольно-пропускной пункт, на самом пляже установлен солнцезащитный навес, закуплено 300 современных лежаков. Есть детская, игровая площадка, спортивные, футбольная и волейбольная площадки. Большая работа ведется на озере Торайгыр. Там осенью проведено зарыбление, создан туристско-информационный центр «Акжанна». Он предоставляет услуги по организации экскурсий по достопримечательностям Баянаула, здесь же есть прокат велосипедов и катамаранов. На археологическом памятнике «Курган с усами» у озера Торайгыр ведут раскопки научные сотрудники регионального археологического центра «Margulan centre». Это очень интересный объект. Древнейшая обсерватория. Тот же Стоунхендж только в уменьшенном варианте, и по нему наши предки наблюдали за движением планет, и он также служил своего рода календарем. Для отдыхающих разработаны 19 экскурсионных маршрутов», - пояснила Салтанат Нурмагамбетова. Она отметила, что одна из главных задач местных властей разгрузить озеро Жасыбай за счет привлечения туристов на другие жемчужные озера Торайгыр и Сабындыколь.

Кроме того, по инициативе и при поддержке акимата области в Баянауле восстановлена работа аэродрома для приема и отправки самолетов малой авиации. Определены две компании по обслуживанию авиарейсов из Астаны, Караганды и Павлодара.

Как проинформировали в управлении, за 2016 год Баянаульская зона отдыха приняла 153 тыс. гостей. В этом году ожидается, что поток отдыхающих увеличится на треть. Для приема гостей функционирует 40 домов отдыха, рассчитанные на 2,5 тыс.человек в сутки.

Салтанат Нурмагамбетова также сообщила, что из Павлодарской области отправляется первая группа туристов на выставку ЭКСПО.

«Турпакеты, которые включают в себя ЖД билеты, питание, трансфер, были приобретены у турфирмы «Саят Павлодар», у которой заключен меморандум с компанией ЭКСПО. Выезжают в 21:40, и уже завтра будут на выставке. Турфирма приготовила подарки для своих первых туристов», - отметила Салтанат Нурмагамбетова.

Автор: Салауат Темирболатулы