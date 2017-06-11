В Астане на базе ЭКСПО создадут Международный центр зеленых технологий

С 11 по 14 июня в Астане проходит Министерская конференция и Восьмой Международный Форум по энергетике для устойчивого развития, где обсуждаются подходы решения проблем в области устойчивого развития, по итогам Конференции была принята Министерская декларация.

В Декларации министров отмечена инициатива Казахстана по созданию Международного центра по развитию «зеленых» технологий и инвестиционных проектов «Энергия будущего» на базе ЭКСПО, что станет достойным продолжением выставки. В реализацию Министерской декларации Министерством энергетики совместно с агентствами ООН (ЕЭК ООН, ЭСКАТО, ЮНИДО, ЮНЕП, ПРООН и др.) принято совместное заявление о поддержке Казахстана в создании Международного центра по развитию «зеленых» технологий и инвестиционных проектов «Энергия будущего».

Инициатива создания Международного центра зеленых технологий была озвучена Главой Государства на 70-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Международный Центр «Зеленых технологий» призван решать задачи трансформации энергетического сектора, перехода к «зеленому» бизнесу, трансферту и адаптации зеленых технологий и лучших практик, развитие зеленых финансов. Миссия центра «Зеленых технологий» - внести вклад в глобальное устойчивое развитие через поддержку зеленого роста и принципов зеленого моста. Международный центр будет охватывать семь основных направлений деятельности: трансформация энергетического сектора, устойчивое городское развитие, развитие «зеленого» бизнеса, трансфер и адаптация зеленых технологий и лучших практик, развитие зеленого финансирования, развитие возобновляемых источников энергии, наращивание потенциала зеленого роста.

Деятельность центра будет сфокусирована, в первую очередь, в странах Центральной Азии (Республика Казахстан, Республика Узбекистан, Кыргызская Республика, Республика Таджикистан, Туркменистан), Иран, Афганистан, Монголия и Азербайджан. Вместе с тем, центр также будет сотрудничать с индустриально развитыми странами ОЭСР, Европейского союза, США, Российской Федерацией, Китаем, Индией и странами Латинской Америки.

Источник: kazinform.kz