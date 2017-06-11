Чем готова удивить Корея на ЭКСПО-2017 в Астане - «Хабар» | Последние новости Казахстана, телепроекты
EXPO 2017 в Астане
USD/KZT 315,38
EUR/KZT 352,80
RUB/KZT 5,54
+7 (7172) 553 545
astananews@khabar.kz

Чем готова удивить Корея на ЭКСПО-2017 в Астане

  • 11.06.2017 21:00
Чем готова удивить Корея на ЭКСПО-2017 в Астане

Самолет на солнечных батареях и автомобиль на водородном топливе, а также умная система отопления, энергонезависимый город, электрические АЗС.

Эти и другие достижения технологической мысли ждут посетителей корейского павильона. 

Кроме того, зрители увидят романтическую историю о казахском мальчике Астане и корейской девочке Аре. Ради спасения погибающих деревьев Астан отправляется на корейский остров Чеджу, где Ара поможет ему найти способ спасения лесов. Корейский павильон уже готов встретить своих гостей. Сегодня прошла официальная церемония открытия. Посетителей встречали герои корейских мультфильмов Пороро и Нанта. А также выступили брейк-дансеры, артисты, играющие на казахских и корейских музыкальных инструментах. 

Корейский павильон является одним из крупнейших на выставке. Его главная тема – «Энергия будущего. Умная жизнь». Фасад павильона украшен бесчисленными семенами энергии. По словам организаторов, они выражают надежду Кореи на распространение энергии будущего на весь мир, благодаря «Астана ЭКСПО-2017». 

Ким Джэ Хонг, президент Корейского агентства по продвижению торговли и инвестиций: 

- Наша страна смогла справиться с проблемой нехватки природных ресурсов. Мы готовы поделиться опытом. В нашем павильоне представлены самые последние разработки в области получения и сохранения энергии. Кроме того, гостей ждет насыщенная культурная программа. 19 июля мы празднуем Национальный день страны. Днем ранее пройдет концерт, выступят топовые звезды Кореи. Мы приложим максимум усилий, чтобы ваше пребывание в нашем павильоне было полезным и интересным.

Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Читайте также:

Международный турнир на Кубок ЭКСПО проходит в Астане Международный турнир на Кубок ЭКСПО проходит в Астане
Тележурнал «EXPO life» 11-выпуск Тележурнал «EXPO life» 11-выпуск
В Астане на базе ЭКСПО создадут Международный центр зеленых технологий В Астане на базе ЭКСПО создадут Международный центр зеленых технологий
Наверх

Популярные новости

Последние новости

Подписка на новости

Календарь

Соцсети

  1. TW
  2. FB
  3. BK

Приложение Хабар для iOS Приложение Хабар для Андроид

Хабар 24 Телеканал Kazakh TV  Телеканал ЕЛАРНА

яндекс.ћетрика

 Тумар EXPO 2017 Акорда Электронное правительство Казахстана

© 2017 Агентство «Хабар». Все права защищены.