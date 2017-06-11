Международный турнир на Кубок ЭКСПО проходит в Астане

В нем принимают участие наездники со всех регионов республики, а также спортсмены из России, Кыргызстана, Узбекистана и Польши. Турнир проводится по разным видам байги: аламан байга на дистанцию 25 километров, групповые скачки на 15 километров, состязания среди иноходцев, кунан байга. Проводятся и так называемые гладкие скачки на дистанцию 2400 метров, которые очень популярны во всем мире. Общий призовой фонд турнира составляет 36 миллионов тенге. В перерывах между скачками проходили показательные выступления по джигитовке, тенге алу, жамбы алу, кыз куу и собачьи бега.

По словам организаторов, в рамках выставки ЭКСПО-2017 планируется провести еще около 20 международных спортивных мероприятий.

Ельсияр Канагатов, председатель Комитета по делам спорта и физической культуры:

- Главная цель - чтобы иностранные специалисты посмотрели, что у нас история есть, есть традиции национальные и, главное, что они интересны. Я уверен, что каждый здесь посетивший с удовольствием посмотрит и с радостью поймет, что такое казахстанский народ и что такое Казахстан.