Айман Мусахаджаева выступила на площадке ЭКСПО

Молодые музыканты выступили перед зрителями в Холле энергии. Настоящим подарком для ценителей высокой музыки стало выступление ректора вуза, народной артистки Казахстана Айман Мусахаджаевой.

Также у гостей вечера была возможность услышать парад сопрано, баритонов и увидеть выступление ансамбля скрипачей. В концерте приняли участие Евразийский симфонический оркестр и инструментальные ансамбли.

Айман Мусахаджаева, ректор Казахского национального университета искусств:

- Наша концертная программа называется «I have a dream» – «У меня есть мечта». Эта программа сделана московским режиссером. Он взял идею того, что мы в детстве мечтали, и эти мечты наши претворились. И сегодня мы имеем прекрасные условия проживания в нашей столице. Также мы имеем прекрасные условия для учебы в нашем университете. И все наши достижения мы сегодня показываем.