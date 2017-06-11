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Айман Мусахаджаева выступила на площадке ЭКСПО

  • 11.06.2017 23:41
Айман Мусахаджаева выступила на площадке ЭКСПО

Концерт студентов Казахского национального университета искусств прошел на площадке ЭКСПО.

Молодые музыканты выступили перед зрителями в Холле энергии. Настоящим подарком для ценителей высокой музыки стало выступление ректора вуза, народной артистки Казахстана Айман Мусахаджаевой. 

Также у гостей вечера была возможность услышать парад сопрано, баритонов и увидеть выступление ансамбля скрипачей. В концерте приняли участие Евразийский симфонический оркестр и инструментальные ансамбли. 

Айман Мусахаджаева, ректор Казахского национального университета искусств:

 - Наша концертная программа называется «I have a dream» – «У меня есть мечта». Эта программа сделана московским режиссером. Он взял идею того, что мы в детстве мечтали, и эти мечты наши претворились. И сегодня мы имеем прекрасные условия проживания в нашей столице. Также мы имеем прекрасные условия для учебы в нашем университете. И все наши достижения мы сегодня показываем.

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