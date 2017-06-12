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«Энергия цветов» представлена в швейцарском павильоне EXPO

  • 12.06.2017 16:33
«Энергия цветов» представлена в швейцарском павильоне EXPO

Интерактивный швейцарский павильон «Энергия цветов» представляет швейцарский опыт и инновацию в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии, сообщили представители павильона.

«Будущее принадлежит возобновляемым источникам энергии. Швейцария заявила о своем намерении перейти от обычных источников к возобновляемым источникам энергии. Лозунг «Энергия цветов» означает энергию, полученную из природных ресурсов и потенциал возобновляемых источников энергии. Природные ресурсы должны использоваться и в полной мере должны разрабатывать завтрашнюю энергию мира», - сказал Николя Бидо, посол-директор агентства «Presence Switzerland» при МИД Швейцарии.

Центром Швейцарского павильона являются четыре тематических дома: Дом солнечной энергии, Дом с картофельной энергии, водная энергия и Швейцарский дом инноваций.  В доме солнечной энергии, которая выглядит как горная хижина, посетители испытывают новаторский дух и новаторство Швейцарии в области энергетики и строительных технологий. Настоящая хижина Монте-Роза на леднике Горнер в значительной степени является самодостаточной в энергии и поэтому иллюстрирует большой потенциал солнца как источника энергии. 

Во втором доме идет демонстрация rösti, которая игривым и юмористическим способом показывает посетителям, как их ежедневное потребление энергии влияет на окружающую среду и что они могут делать в своей повседневной жизни, чтобы эффективно и экономно использовать энергию. 

Третий дом, созданный в сотрудничестве со Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству (SDC), фокусируется на воде как природном ресурсе и источнике энергии. Фильм исследует самые актуальные проблемы в мире и необходимость международного сотрудничества в глобальном управлении водными ресурсами. 

В четвертом доме посетители узнают о швейцарских инновациях через SolarStratos, солнечный самолет, пилотом которого является швейцарский эко-инноватор Рафаэль Домжан, летающий в стратосферу, на край пространства и пределы того, что технически является возможным.

Также, Швейцарский павильон представляет игру «Миссия Выполнима», разработанную Федеральным технологическим институтом в Лозанне (EPFL), которая благодаря персонажам Хайди и ее дедушке Альфехи, вдохновит  посетителей задуматься и постараться оптимизировать свое потребление энергии.

Источник: strategy2050.kz

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