Бесплатные пешие экскурсии заработали в Астане в рамках EXPO

Пешие экскурсии с аудиогидом в этом году будут работать на бульваре Нуржол и на набережной, сообщил в интервью корреспонденту медиацентра акимата Астаны заместитель директора ТОО «Астана Конвенш Бюро» Аскар Адамбеков.

«Нами запущен пеший аудиогид по Астане. В 2017 году у нас будет два таких пеших аудиогида. Это на бульваре Нуржол и на набережной, которая охватит парковую зону», – рассказал А. Адамбеков.

С помощью аудиогидов туристы и гости столицы смогут получить всю необходимую информацию об основных достопримечательностях столицы. Для того чтобы воспользоваться услугой, необходимо посетить специальные палатки, расположенные у ТРЦ «Хан шатыр», перед монументом «Байтерек» и на набережной. Взять аудиогид и карту-путеводитель, оставив 5 тысяч тенге в виде залога. По окончании маршрута и возвращения оборудования залог возвращается туристу.

Как сообщил Адамбеков, информация о достопримечательностях столицы будет доступна на казахском, русском, английском, китайском и других языках.

В этом году воспользоваться пешим гидом можно будет также посредством сети Easy Travel. Главное отличие – в этом случае уже нет необходимости приобретать в залог оборудование для аудиогидов. Каждый желающий посредством мобильного приложения может зайти на портал Easy Travel и оттуда прослушать всю необходимую информацию о достопримечательностях столицы.

«В этом году мы пешие аудиогиды интегрировали с международной сетью Easy Travel. Там, в принципе, все мировые пешие аудиогиды загружены. Недавно появилась там Астана, и наши аудиогиды о столице доступны также в Easy Travel, то есть человек может и не брать у нас аудиогид, а может туда зайти и прослушать. То есть на втором этапе реализации проекта мы уже не будем выдавать аудиогиды при желании», – пояснил замглавы «Астана Конвенш Бюро».

Источник: astana.gov.kz