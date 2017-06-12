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В Баку центральную улицу назвали в честь Абая Кунанбаева

  • 12.06.2017 18:56
В Баку центральную улицу назвали в честь Абая Кунанбаева bigmir.net

В столице Азербайджана Баку одна из улиц носит имя Абая Кунанбаева, великого казахского поэта и просветителя.

В Азербайджане любят творчество основоположника казахской письменной литературы. Бакинцы говорят,  что переименование пошло на пользу городу и его жителям.

В Бинагадинском районе Баку улица номер 1260 - самая протяженная на этой территории. Это центральная улица, которой каждый день пользуются жители столицы, уже 6 лет носит имя Абая Кунанбаева. Здесь вывешена и памятная доска, на которой написано «Известный казахский поэт Абай Кунанбаев».

Раньше в Баку редко можно было услышать названия улиц тюркского происхождения. Улицам давали имена таких людей, что порой с Азербайджаном их ничто не связывало. И жители тоже не знали, кто они такие. Сейчас же этому вопросу уделяется особое внимание. Во многих странах мира воздвигнуты памятники Абаю Кунанбаеву, в его честь названы улицы. Сегодня в Баку, где есть тысячи почитателей его творчества, увековечивание его имени является проявлением именно этого внимания.

Ситара Джаббарлы, председатель муниципалитета Бинагадинского района:

- Братские, дружественные отношения между государствами и народами Казахстана и Азербайджана сегодня имеют большое значение. Название этой улицы именем Абая Кунанбаева, проведенная здесь работа по благоустройству, служат укреплению этих связей, популяризации казахской культуры у нас в стране. Эта улица у нас под особым вниманием. Мы регулярно проводим ремонт зданий, обновляем дорожную инфраструктуру на этой улице.

Местные жители тоже довольны тем, что сейчас эта улица носит имя казахского просветителя. Ведь в прежнем названии не было конкретики. Жители считают, что давать улицам имена великих тюркских личностей – хорошая идея, которая содействует укреплению связей между народами, просвещению подрастающего поколения.

Фирангиз Ханмамедова, жительница Баку:

- Я родилась, выросла здесь. Раньше эта улица называлась «Внешняя кольцевая», а теперь носит имя известного казахского поэта. Это также популяризация казахской культуры. Увидев памятную доску, молодые люди интересуются личностью Кунанбаева. И здесь всегда чисто и аккуратно.

Мамедали Алиев, житель Баку:

- Раньше эта улица была в неухоженном состоянии. В последние годы после названия именем Абая Кунанбаева улица была отремонтирована. Теперь здесь созданы условия для комфортного передвижения и автомобилей, и жителей. Абая Кунанбаева мы знаем, как и наших азербайджанских поэтов и мыслителей.

Время непонятных и иностранных названий улиц в Баку закончилось. Потому что название улицы – это гид, ориентир, который ведет по нужному адресу. И эта улица постоянное напоминание о великом мыслителе казахского народа. Благодаря этому теперь и простые граждане, проходящие по этой улице, узнают об Абае Кунанбаеве. 

Авторы: Шафаг Алиева, Эльшан Шахбалаев

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