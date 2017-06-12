Израиль представил свои инновационные решения в сфере «зеленой» энергетики - «Хабар» | Последние новости Казахстана, телепроекты
EXPO 2017 в Астане
USD/KZT 315,38
EUR/KZT 352,80
RUB/KZT 5,54
+7 (7172) 553 545
astananews@khabar.kz

Израиль представил свои инновационные решения в сфере «зеленой» энергетики

  • 12.06.2017 19:27
Израиль представил свои инновационные решения в сфере «зеленой» энергетики

Электрическая энергия из биологического мусора, солнечного света и порывов ветра.

Свои инновационные решения в сфере «зеленой» энергетики на выставке EXPO представит Израиль. Сегодня прошло официальное открытие павильона.

Израиль начал осваивать солнечную энергию еще в 70-х годах, сейчас в стране более 200 высокотехнологичных компаний. Порядка 12% всей электроэнергии страны производится возобновляемыми источниками. Как поделился комиссар павильона Элазар Коэн, главная идея экспозиции - дать зрителям почувствовать себя частью бесконечной энергии. Зрители также увидят уникальное хореографическое шоу.

Элазар Коэн, комиссар Израиля на EXPO 2017: 

- Мы всегда готовы делиться своими достижениями в области новых технологий. Израиль не богат природными ресурсами. Но мы имеем самый бесценный источник энергии. Это в первую очередь человеческий ресурс, в который наша страна вкладывает значительные инвестиции. Все наши достижения возможны благодаря людям Израиля, их креативным навыкам создания.

Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Читайте также:

Выставка EXPO находится в центре пристального внимания зарубежных СМИ Выставка EXPO находится в центре пристального внимания зарубежных СМИ
4500 волонтёров работают на EXPO 2017 4500 волонтёров работают на EXPO 2017
EXPO 2017: Программа мероприятий в рамках выставки очень насыщенная EXPO 2017: Программа мероприятий в рамках выставки очень насыщенная
Наверх

Популярные новости

Последние новости

Подписка на новости

Календарь

Соцсети

  1. TW
  2. FB
  3. BK

Приложение Хабар для iOS Приложение Хабар для Андроид

Хабар 24 Телеканал Kazakh TV  Телеканал ЕЛАРНА

яндекс.ћетрика

 Тумар EXPO 2017 Акорда Электронное правительство Казахстана

© 2017 Агентство «Хабар». Все права защищены.