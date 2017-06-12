Израиль представил свои инновационные решения в сфере «зеленой» энергетики

Свои инновационные решения в сфере «зеленой» энергетики на выставке EXPO представит Израиль. Сегодня прошло официальное открытие павильона.

Израиль начал осваивать солнечную энергию еще в 70-х годах, сейчас в стране более 200 высокотехнологичных компаний. Порядка 12% всей электроэнергии страны производится возобновляемыми источниками. Как поделился комиссар павильона Элазар Коэн, главная идея экспозиции - дать зрителям почувствовать себя частью бесконечной энергии. Зрители также увидят уникальное хореографическое шоу.

Элазар Коэн, комиссар Израиля на EXPO 2017:

- Мы всегда готовы делиться своими достижениями в области новых технологий. Израиль не богат природными ресурсами. Но мы имеем самый бесценный источник энергии. Это в первую очередь человеческий ресурс, в который наша страна вкладывает значительные инвестиции. Все наши достижения возможны благодаря людям Израиля, их креативным навыкам создания.