EXPO в первый день посетили больше 10 тысяч человек

На ЭКСПО подсчитывают, сколько людей посетило выставку за три дня с начала работы.

Пока известно лишь, что в субботу, в первый день, там побывали больше 10 тысяч человек.

Билетов же к этому часу куплено порядка 1,3 млн. К сентябрю, отмечают организаторы, число посещений может достичь 5 миллионов. В том числе за счет туристов из-за рубежа.

Соня Скиппер, турист (Великобритания):

- Это мой первый визит в Казахстан и надо сказать, я очень впечатлена. Здесь комфортно и люди очень гостеприимные. Понравилась мне и выставка EXPO, это мой первый опыт посещения таких выставок - у вас все замечательно получилось.

Марина Шайбле, турист (Германия):

- Видим, что все красиво и все чисто, и что мы могли б сказать - люди очень вежливо с нами обходятся, и мы очень рады, что здесь находимся.

Сабрина Джаап, турист (Германия):

- Мы обошли практически весь город, 25 километров пешком. Астана - очень красивая, здесь удивительная архитектура, необычная и современная. Мы были на выставке в Милане, там узнали про ЭКСПО в Астане и решили приехать. И мы не пожалели.