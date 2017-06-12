EXPO 2017: Программа мероприятий в рамках выставки очень насыщенная

В общем, туристам скучать точно не придется. А те, кто уже побывал на всемирной выставке, в социальных сетях делятся своими впечатлениями и замечают, что для того, чтобы обойти все павильоны одного дня мало - столько всего интересного.

Саби Байбусинов, корреспондент:

- На территорию международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 можно попасть с 4 сторон. Север-Юг. Запад-Восток. Часовая пропускная способность всех терминалов – 13 тысяч человек. Вход строго по билетам или специальным бейджам.

Выставка, где собраны лучшие разработки в области возобновляемых источников энергии, работает каждый день с 9 утра до 10 вечера. И чтобы посетить каждый павильон, дня точно не хватит. 174 гектара территории. Между прочим, организаторы посчитали, чтобы обойти выставку понадобится четверо суток. И это если ходить только по павильонам. А ведь здесь каждый день проводят до 30-40 различных мероприятий вне их. Концерты отечественных и зарубежных звезд и грандиозные шоу по определённым дням, а также небольшие представления в национальные дни стран-участниц ежедневно.

Сегодня, к примеру, посетители могли наслаждаться пением, игрой на музыкальных инструментах, танцами чешских артистов. И чем хороша еще выставка, так это тем, что здесь демонстрируют не только последние технологические достижения человечества, но и знакомят гостей с национальной культурой. За один день можно узнать о традициях, истории, кухне, например, Японии, Малайзии, Беларуси или стран Африки.

Отдельно стоит отметить внешний дизайн павильонов. Схожие по своей проектировке помещения снаружи выглядят совершенно по-разному. Думаю, что не ошибусь, если скажу, что негласный рейтинг возглавляет павильон Катара. Его видно издалека. Пока не подойдешь поближе, трудно понять из чего сделан фасад. При ближайшем рассмотрении, оказывается, что это тысячи, думаю, даже десятки тысяч металлических пластин, бликующих на солнце. Это, кстати, популярное место для селфи.

Но, конечно, центральный объект выставки и самый масштабный по размерам и содержанию – казахстанский павильон. Он выполнен в виде сферы – диаметром до 80-ти метров. Здание уникальное в своем роде.

Также отмечу, что многие павильоны готовы принимать и маленьких посетителей. Дети могут ходить в научные музеи, экспериментальные лаборатории, аттракционы, образовательные шоу. Кроме того, есть и большая детская площадка. На территории работает прокат детских колясок, кстати, бесплатно предоставляются и инвалидные кресла. На ЭКСПО также функционируют медицинские пункты и отдел полиции. Что касается питания, то голодными гости выставки точно не останутся. Около 40 ресторанов, кафе, в том числе с национальными кухнями стран-участниц готовы накормить любого.

В общем объектов здесь много, но потеряться, я вас уверяю, практически невозможно. На каждом углу указатели на трех языках – казахском, русском и английском. В случае чего, нужную информацию можно узнать у волонтеров в белых футболках с разноцветными лепестками и сине-белых бейсболках. Здесь их работает полторы тысячи.

Авторы: Саби Байбусинов, Абылайхан Сейлбек